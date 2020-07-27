В АлтГПУ создадут онлайн-курсы для студентов педагогических направлений подготовки на средства гранта Минобрнауки РФ

Новости компаний 27.07.2020 17:40 171

Такую возможность университет получил благодаря победе в конкурсе, объявленном Министерством науки и высшего образования РФ этой весной в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». В номинации конкурса «Создание онлайн-курсов по тематике педагогических наук» кроме АлтГПУ участвовали еще 13 российских университетов. Победителями конкурсного отбора стали 8, из которых только 4 – педагогические. В их число вошел Алтайский государственный педагогический университет.

Алтайским педуниверситетеом на конкурс был представлен проект «Управление образованием онлайн», целью которого является разработка онлайн-курсов по следующей тематике – «Управление образовательными системами»; «Технологии проектирования образовательного процесса» и «Мониторинг образовательной деятельности». Авторами курсов станут три команды преподавателей АлтГПУ. В качестве партнеров для разработки курсов будут приглашены работники образовательных организаций, руководители муниципальных органов управления образованием.

Созданные разработчиками онлайн-курсы будут использованы в образовательном процессе педуниверситета. В перспективе – внедрение данных курсов в учебный процесс других российских университетов, реализующих программы педагогического профиля. «Онлайн-курсы специально готовятся для встраивания в образовательный процесс и, надеемся, будут востребованы в университетах России как для перезачёта дисциплин, так и в формате смешанного обучения», – отмечает руководитель проекта Евгений Викторович Кайгородов, проректор по развитию и цифровизации АлтГПУ.

Обучение на курсах начнется уже в этом году, ориентировочно в октябре.