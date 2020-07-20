Справедливо и с прогрессом. На выборы в АКЗС заявились две «редкие» партии

Новости 27.07.2020 16:53 460

Сразу две малые партии намерены участвовать в довыборах в парламент Алтайского края. Своих кандидатов выдвинули «Партия за справедливость» и «Партия прогресса», сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

«Справедливая» партия выдвинула только одного кандидата – по одномандатному избирательному округу №31 (часть Бийска). А «прогрессивная» - только по округу №26 (Октябрьский район Барнаула).

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Отметим, что обе партии крайне редко участвуют в политической жизни региона. И вряд ли смогут получить регистрацию и на эти выборы, ведь кандидатам придется собрать не менее 1689 подписей избирателей (для 26 округа) и не менее 1805 (для 31 округа). Такое количество «автографов» населения еще до выборов, да еще и оформленные правильно – сложная задача даже для более известных партий.

Напомним, довыборы депутатов АКЗС пройдут 13 сентября 2020 года. Своих кандидатов на все округа уже выдвинули «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, а на «барнаульской округ» еще и глава алтайского «Яблока» Александр Гончаренко, а также три самовыдвиженца: ведущая праздников Марина Василенко, студент АГУ Дмитрий Трегуб и бизнесмен, оппозиционер Андрей Крылов.