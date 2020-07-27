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Есть дети в тяжелом состоянии: Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом

Новости
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Министр здравоохраненния Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора  ответили на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции в понедельник. 

Есть ли данные о формировании популяционного иммунитета в Алтайском крае?  

Исследований популяционного иммунитета в Алтайском крае не проводятся. Проходит добровольное платное обследование населения, а также медицинских работников. Всего в регионе на сегодняшний день  обследовано 6400 человек. Только у 6,5 % имеются  иммуноглобулины m и g. По  поручению федерального Роспотребнадзора  в  22 территориях России проводятся исследования популяционного иммунитета.  Он будут проходить в два этапа, первый из которых завершен, проводится оценка его результатов.

Есть ли в Алтайском крае повторные заболевания  коронавирусом?

Таких случаев в нашем регионе не зафиксировано

Есть ли  прогнозы по летальности коронавируса в Алтайском крае?

Показатели  летальности в регионе ниже среднероссийского. По данным министра здравоохранения Дмитрия Попова она составляет 0,9. Однако  доля пациентов, находящихся в тяжелом состоянии высокая, это связано с длительностью лечения пациентов,  а также с агрессивно и интенсивно протекающим заболеванием.  У погибших из-за коронавируса пациентов отмечается тотальное поражение легочной ткани. Уровень летальности можно прогнозировать отталкиваясь от показателя эффективности ИВЛ,  которое составляет 50-54%.

Ранее говорили о том, что дети переносят коронавирус легче, есть ли в регионе дети в тяжелом состоянии из-за коронавируса?

В Алтайском крае три ребенка с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится на ИВЛ.

«Ребенок, который находится на ИВЛ не имеет положительного результата теста на коронавирус. Однако клиническая картина сходная с ковидной пневмонией. Поэтому доктора оказывают помощь с тех же объемах как и при ковидной пневмонии».

Нужно ли приезжим в Алтайский край соблюдать обязательную самоизоляцию?

Для тех, кто будет въезжать в Россию и Алтайский край вывозными рейсами, для них обязательно соблюдения самоизоляции в течение 14 дней.  Те. кто будет приезжать в страну и регион регулярными рейсами, возобновление которых ожидается будут обязаны предоставить  результаты ПЦР-обследования на въезде, сделанные не позднее, чем за три дня до выезда.   В противном случае обследование  в срок не более чем 3 дня они обязаны здесь.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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