Есть дети в тяжелом состоянии: Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, как развивается ситуация с коронавирусом

Министр здравоохраненния Алтайского края Дмитрий Попов и замруководителя регионального Роспотребнадзора ответили на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции в понедельник.
Исследований популяционного иммунитета в Алтайском крае не проводятся. Проходит добровольное платное обследование населения, а также медицинских работников. Всего в регионе на сегодняшний день обследовано 6400 человек. Только у 6,5 % имеются иммуноглобулины m и g. По поручению федерального Роспотребнадзора в 22 территориях России проводятся исследования популяционного иммунитета. Он будут проходить в два этапа, первый из которых завершен, проводится оценка его результатов.
Таких случаев в нашем регионе не зафиксировано
Показатели летальности в регионе ниже среднероссийского. По данным министра здравоохранения Дмитрия Попова она составляет 0,9. Однако доля пациентов, находящихся в тяжелом состоянии высокая, это связано с длительностью лечения пациентов, а также с агрессивно и интенсивно протекающим заболеванием. У погибших из-за коронавируса пациентов отмечается тотальное поражение легочной ткани. Уровень летальности можно прогнозировать отталкиваясь от показателя эффективности ИВЛ, которое составляет 50-54%.
В Алтайском крае три ребенка с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Один из них находится на ИВЛ.
«Ребенок, который находится на ИВЛ не имеет положительного результата теста на коронавирус. Однако клиническая картина сходная с ковидной пневмонией. Поэтому доктора оказывают помощь с тех же объемах как и при ковидной пневмонии».
Для тех, кто будет въезжать в Россию и Алтайский край вывозными рейсами, для них обязательно соблюдения самоизоляции в течение 14 дней. Те. кто будет приезжать в страну и регион регулярными рейсами, возобновление которых ожидается будут обязаны предоставить результаты ПЦР-обследования на въезде, сделанные не позднее, чем за три дня до выезда. В противном случае обследование в срок не более чем 3 дня они обязаны здесь.