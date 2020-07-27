«Порядочный человек». Алтайские депутаты вступились за Всеволода Кондратьева

Новости 27.07.2020 15:55 876

Несколько депутатов Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС) подписались под ходатайством в защиту обвиняемого во взятке Всеволода Кондратьева. Копия обращения имеется в распоряжении редакции «Политсибру».

«Всеволод Валерьевич пользуется заслуженным уважением избирателей и депутатов АКЗС. Не один год, работая бок о бок, мы знаем его, как порядочного, честного человека, ставящего своей целью улучшение качества жизни жителей Алтайского края», - сказано в обращении.

Подписанты также сообщают, что Кондратьев принимает ключевое участие в разработке законопроектов, его отстранение от общественной жизни затруднит их принятие и выполнение задач, которые ставит перед депутатами президент и правительства страны.

«Просим не избирать Кондратьеву меру пресечения, связанную с лишением свободы, гарантируем, что Кондратьев не будет покидать место жительства без разрешения следователя или суда, в назначенные сроки будет являться по вызову следователя или суда, не будет иным путем препятствовать производству по уголовному делу», - сказано в ходатайстве.

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Свои подписи под ним уже оставили пять членов комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Это Александр Демин, Людмила Суслова, Юрий Матвейко, Андрей Хмурович и Анатолий Суворов. А также член другого комитета Ирина Солнцева. Напрямую этот документ вряд ли повлияет на решение суда, но в совокупности с другими факторами может сыграть какую-то роль.

Как ранее сообщал «Политсибру», бывшего заместителя генерального директора компании «Стройгаз» Всеволода Кондратьева обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. 26 июля 2020 году Советской районный суд Новосибирска по ходатайству следствия избрал для Всеволода Кондратьева меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября.

Всеволод Кондратьев – депутат АКЗС трех последних созывов.