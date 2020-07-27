Алтайские единороссы подарили ветеранам ВОВ более 100 мобильных телефонов

Новости 27.07.2020 14:38 232

Депутаты и активисты партии «Единой России», участники движения «Волонтеры Победы» вручили алтайским ветеранам Великой Отечественной войны более 100 мобильных телефонов с безлимитной связью. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Всего в честь 75-летия Великой Победы телефоны получат 600 ветеранов, проживающих в регионе. Это будут новые гаджеты с ярким экраном, бесплатной сотовой связью и специальной кнопкой на задней панели для вызова скорой помощи, пожарной и других экстренных служб. А в телефонной книге уже внесены номера работника соцслужбы и волонтера, которым можно позвонить в любое время.

А участник ВОВ Виктор Климов получил двойной подарок – мобильный телефон и инвалидную коляску. Их вручил лично секретарь регионального отделения партии, председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

«Мы узнали, что Виктору Павловичу требуется инвалидная коляска. Вместе с органами соцзащиты оперативно отработали запрос героя и сразу смогли вручить ветерану необходимое средство передвижения», - сказал Романенко, подчеркнув, что подобные акции будут проходить не только в юбилейный год и в дальнейшем.

В этом году телефоны планировали вручать накануне 9 мая, но из-за пандемии личное поздравление ветеранов пришлось перенести. Но и сейчас это делают с соблюдением всех правил безопасности.

«Старт акции был дан в краевой столице и крупных городах региона, затем телефоны начали вручать и в районах Алтайского края», — рассказал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», депутат АКЗС Денис Голобородько.

Сам Голобородько вручал телефон фронтовой медсестре, почетному гражданину Барнаула Матрёне Андрейченко, которая в свои 96 лет известна далеко за пределами Алтая большой патриотической работой. Депутат и герой войны договорились о сотрудничестве в проектах патриотического воспитания молодежи.

Телефоны вручают и депутаты Госдумы, и краевого парламента, и народные избранники муниципального уровня. В акции уже приняли участие Наталья Кувшинова, Иван Нифонтов, Вячеслав Перерядов, Иван Огнев, Инесса Грицай, Александр Ельников, Алексей Маликов, Евгений Кулешов, Сергей Завалихин, Игорь Пляко, Максим Стёпин и другие.