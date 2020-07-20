В ковидные госпитали Алтайского края ищут сотрудников из других регионов

Новости 27.07.2020 14:00 788

Объявление о наборе сотрудников размещено на официальном сайте Алтайского края. Медицинским работникам анонсируют стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей, - 50 тысяч для среднего медперсонала, 25 тысяч рублей – для младшего. Предполагается также единовременная выплата страховки в случае временной нетрудоспособности, вызванной коронавирусной инфекцией, – порядка 70 тысяч рублей.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал на прошедшей пресс-конференции, что таким образом ведомство намерено привлечь специалистов как из частных организаций, так и из других регионов.

«Есть много предложений от коллег из западной части России. Медперсонал готов к нам приезжать. Главврачи обсуждают возможности привлечения сотрудников из других регионов, чтобы снизить нагрузку на тех, кто оказывает медпомощь пациентам ковидного госпиталя», - пояснил Попов.

Также он рассказал, что на данный момент в регионе занято 68% коечного фонда для ковидных пациентов. На этих же мощностях лечатся пациенты с внебольничными пневмониями, у которых тесты на коронавирус отрицательные.

Напомним, ранее Дмитрий Попов рассказывал, что уровень укомлектованности сотрудниками медучреждений недостаточен. Возникающие проблемы приходится решать в оперативном порядке.