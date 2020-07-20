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В ковидные госпитали Алтайского края ищут сотрудников из других регионов

Новости
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Объявление о наборе сотрудников размещено на официальном сайте Алтайского края. Медицинским работникам анонсируют стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей, - 50 тысяч  для среднего медперсонала, 25 тысяч рублей – для младшего.  Предполагается также единовременная выплата страховки  в случае временной нетрудоспособности, вызванной коронавирусной инфекцией, – порядка 70 тысяч рублей.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов  рассказал на прошедшей пресс-конференции, что таким образом  ведомство намерено привлечь специалистов как из частных организаций, так и  из других регионов.

«Есть много предложений от коллег из западной части России. Медперсонал готов к нам приезжать. Главврачи обсуждают возможности привлечения сотрудников из других регионов, чтобы снизить нагрузку  на тех, кто оказывает медпомощь  пациентам ковидного госпиталя», - пояснил Попов.

Также он рассказал, что на данный момент в регионе занято 68% коечного  фонда для ковидных пациентов. На этих же мощностях лечатся пациенты с внебольничными пневмониями, у которых тесты на коронавирус отрицательные.

Напомним, ранее  Дмитрий Попов рассказывал, что  уровень укомлектованности сотрудниками медучреждений недостаточен.  Возникающие проблемы приходится решать в оперативном порядке. 

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

неГость

Медицинским работникам анонсируют стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей по факту за работу сутки (6 часов в красной зоне, 6 - в зеленой, опять 6 - в красной, и 6 - в зеленой) через сутки ( из больницы не уходишь, вероятность заражения близких большая очень) получаешь в месяц 80 по 484-ому постановлению, 23 по 415-му постановлению ставку в 12 тыс и 30% от ставки за переработку по часам (360 часов при нормативе 160), минус 13%( НДФЛ)... итого118,6-15,4=103,2 т. руб на руки. средняя зарплата в АК 49 т. руб. при работе на 2 ставки (320 часов) без красной зоны ты получишь примерно то же самое 49+49=98, безо всякого риска для жизни от заражения ковидом-19 получается наш минздрав и руководство больницы явно тебя надувают в зарплате по отработанным часам...

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