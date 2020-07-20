В ковидные госпитали Алтайского края ищут сотрудников из других регионов

Объявление о наборе сотрудников размещено на официальном сайте Алтайского края. Медицинским работникам анонсируют стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей, - 50 тысяч для среднего медперсонала, 25 тысяч рублей – для младшего. Предполагается также единовременная выплата страховки в случае временной нетрудоспособности, вызванной коронавирусной инфекцией, – порядка 70 тысяч рублей.
Министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал на прошедшей пресс-конференции, что таким образом ведомство намерено привлечь специалистов как из частных организаций, так и из других регионов.
«Есть много предложений от коллег из западной части России. Медперсонал готов к нам приезжать. Главврачи обсуждают возможности привлечения сотрудников из других регионов, чтобы снизить нагрузку на тех, кто оказывает медпомощь пациентам ковидного госпиталя», - пояснил Попов.
Также он рассказал, что на данный момент в регионе занято 68% коечного фонда для ковидных пациентов. На этих же мощностях лечатся пациенты с внебольничными пневмониями, у которых тесты на коронавирус отрицательные.
Напомним, ранее Дмитрий Попов рассказывал, что уровень укомлектованности сотрудниками медучреждений недостаточен. Возникающие проблемы приходится решать в оперативном порядке.
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Медицинским работникам анонсируют стимулирующие выплаты в размере 80 тысяч рублей в месяц для врачей по факту за работу сутки (6 часов в красной зоне, 6 - в зеленой, опять 6 - в красной, и 6 - в зеленой) через сутки ( из больницы не уходишь, вероятность заражения близких большая очень) получаешь в месяц 80 по 484-ому постановлению, 23 по 415-му постановлению ставку в 12 тыс и 30% от ставки за переработку по часам (360 часов при нормативе 160), минус 13%( НДФЛ)... итого118,6-15,4=103,2 т. руб на руки. средняя зарплата в АК 49 т. руб. при работе на 2 ставки (320 часов) без красной зоны ты получишь примерно то же самое 49+49=98, безо всякого риска для жизни от заражения ковидом-19 получается наш минздрав и руководство больницы явно тебя надувают в зарплате по отработанным часам...