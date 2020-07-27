Алтайского депутата Кондратьева взяли под стражу в Новосибирске по подозрению во взятке должностному лицу

Новости 27.07.2020 13:11 985

Депутата парламента Алтайского края Всеволод Кондратьев заключен под стражу по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Новосибирска.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя (…) Следственного комитета по Новосибирской области. Обвиняемому Кондратьеву В. была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц и 30 суток, то есть до 23 сентября 2020 года", - сказано в сообщении суда.

Мера пресечения избрана накануне, 26 июля 2020 года. Постановление в законную силу пока не вступило.

Кондратьева обвиняют в совершении преступления по ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки должностному лицу через посредника, совершенное в особо крупном размере.

Как ранее сообщал «Банкфакс» со ссылкой на свои источники, задержание может быть связано с деятельностью Кондратьева на посту в строительной компании «СтройГАЗ» (где он в 2014-2016 годах был заместителем директора по производству).

Сейчас он является председателем правления краевой общественной организации «Центр социальной помощи и благотворительной поддержки «За добрые дела».

В АКЗС избирался трижды. Каждый раз от «Единой России».