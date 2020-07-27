134 инфицированных. Коронавирусная статистика в Алтайском крае продолжает снижаться

Новости 27.07.2020 12:33 1138

За минувшие сутки в Алтайском крае выявлено 134 новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Показатель еще остается высоким, но все-таки снижается. Такие данные на 27 июля приводит региональный оперштаб.

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Среди жителей региона с положительным тестом на «корону»: 55 барнаульцев, 14 бийчан, 11 рубцовчан, восемь человек из Петропавловского района, пять – из Бурлинского, четыре человек из Заринска. Кроме того, по три случая выявлено в Славгороде, Бийском, Смоленском, Троицком и Змеиногорском районах. По два - в ЗАТО Сибирский, Зональном, Ключевском, Михайловском, Первомайском, Рубцовском, Целинном районах. И по одному новому случая в Новоалтайске, Камне-на-Оби, Чарышском, Баевском, Заринском, Кулундинском, Панкрушихинском, Ребрихинском районах.

За минувшие сутки выздоровел 61 пациент. Зарегистрировано шесть случаев смерти, пять из которых непосредственно от COVID-19.

Всего в крае инфицировано 8665 человек, выписаны по выздоровлению – 6479, лечение продолжают 1990 человек.