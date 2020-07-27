Совет Федерации скорректировал порядок применения пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве с учетом состояния плодородия земель

Новости 27.07.2020 13:30 559

На 487 заседании Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и закон «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» в части совершенствования правового регулирования отношений в области охраны земель сельскохозяйственного назначения.

Документ представил один из авторов законопроекта - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Как отметил сенатор, изменения касаются вопросов применения пестицидов и агрохимикатов, с учетом состояния плодородия земель сельскохозназначения на основании проведенных обследований. Также вносятся системные изменения в Федеральный закон «О госрегулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения», конкретизируются его основные понятия, цели, предмет, права и обязанности землепользователей, а также государственный учет показателей состояния плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Обязанность по проведению обследований почв и формированию плана проведения мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения возлагается на государственные бюджетные учреждения, подведомственные Минсельхозу России. Обязательные мероприятия будут проводиться без взимания платы с землепользователей.

Порядок формирования планов проведения обследований земель сельскохозяйственного назначения, периодичность таких обследований, а также план мероприятий по воспроизводству плодородия земель устанавливаются Правительством Российской Федерации-сообщил сенатор.

Автор законопроекта заметил, что в России находится 9% мировых запасов пашни, она входит в четверку стран, располагающих крупнейшими запасами пахотных земель. Вместе с тем, результаты государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, осуществляемого Минсельхозом Росси, свидетельствуют, что в Российской Федерации в последние годы ускоренными темпами идут процессы деградации земель- развития водной и ветровой эрозии, опустынивания, засоления, заболачивания и других негативных явлений.

По мнению Сергея Белоусова состояние земель, и прежде всего, уровень плодородия один из важнейших показателей эффективности хозяйствования в отрасли.

Он также напомнил, что новый проект Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации на 2021-2030гг., предусматривает вовлечение к концу 2030 года в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью, не менее 12 млн га гектаров, а также – увеличение мелиорированных земель на площади не менее 1,6 млн га.

Новый закон, уверен Белоусов, станет настоящим подспорьем в реализации готовящейся Госпрограммы, основой формирования политики рационального землепользования и серьезным шагом в вопросах развития сельских территорий, повышения уровня жизни и занятости граждан на селе.