О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Осторожная оптимистичность: В Алтайском крае официально снизилось количество обращений в поликлиники с ОРВИ

Новости
829
1

В Алтайском крае отмечены первые признаки снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире ради КП-Барнаул рассказал  министр здравоохранения  региона Дмитрий Попов.

 «Есть у нас такая осторожная оптимистичность. Снизилось количество вызовов скорой помощи к тяжелым пациентам, количество обращений в поликлиники с респираторными заболеваниями, доля внебольничных пневмоний  по результатам КТ также снизилась.  Это ситуация, которая должна складываться, проходя  пик заболеваемости».

По словам министра ежесуточно в регионе проводится порядка 220-250 компьютерных томографий, что существенно больше, чем в пик сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пока этот показатель не снижается.

При этом, показателя, который бы  четко определил, что регион миновал пик заболеваемости, нет. Тем не менее, министр считает, что первое, что положительно скажется на ситуации – снижение количества выявляемых вирусных пневмоний еженедельно. Если темпы прироста не будут увеличиваться, а наоборот пойдут на уменьшение, это будет говорить о некоей стабилизации  процесса и обратного движения по количеству инфицированных в регионе, пояснил он.

«Для разрешения эпидпроцесса требуется порядка 4 недель. Если мы со второй декады июня зашли на  пик, который характеризовался постепенным ростом и увеличением доли внебольничных пневмоний, то вторая половина июля также должна характеризоваться прохождением основных тяжелых ситуаций. Но подчеркну. доля тяжелых пациентов в количестве всех выявленных будет еще расти. Это законы статистики», - резюмировал Дмитрий Попов.

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России с суточными показателями по коронавирусу

Алтайский край вошел в топ-10 регионов России с суточными показателями по коронавирусу

Новости

В крае за день выявлено 166 новых заболевших "ковидом"

11094

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

неГость

просто попробуйте с симптомами ОРВИ позвонить в скорую? получите ответ: сидите дома...

Ответить