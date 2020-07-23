Осторожная оптимистичность: В Алтайском крае официально снизилось количество обращений в поликлиники с ОРВИ

Новости 27.07.2020 12:50 829

В Алтайском крае отмечены первые признаки снижения уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире ради КП-Барнаул рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

«Есть у нас такая осторожная оптимистичность. Снизилось количество вызовов скорой помощи к тяжелым пациентам, количество обращений в поликлиники с респираторными заболеваниями, доля внебольничных пневмоний по результатам КТ также снизилась. Это ситуация, которая должна складываться, проходя пик заболеваемости».

По словам министра ежесуточно в регионе проводится порядка 220-250 компьютерных томографий, что существенно больше, чем в пик сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Пока этот показатель не снижается.

При этом, показателя, который бы четко определил, что регион миновал пик заболеваемости, нет. Тем не менее, министр считает, что первое, что положительно скажется на ситуации – снижение количества выявляемых вирусных пневмоний еженедельно. Если темпы прироста не будут увеличиваться, а наоборот пойдут на уменьшение, это будет говорить о некоей стабилизации процесса и обратного движения по количеству инфицированных в регионе, пояснил он.

«Для разрешения эпидпроцесса требуется порядка 4 недель. Если мы со второй декады июня зашли на пик, который характеризовался постепенным ростом и увеличением доли внебольничных пневмоний, то вторая половина июля также должна характеризоваться прохождением основных тяжелых ситуаций. Но подчеркну. доля тяжелых пациентов в количестве всех выявленных будет еще расти. Это законы статистики», - резюмировал Дмитрий Попов.