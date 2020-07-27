Транспорт, финансы, производство. Кто больше всех зарабатывает в Алтайском крае?

Новости 27.07.2020 11:40 804

Средняя заработная плата в Алтайском крае составляет 28 тысяч рублей, но в некоторых областях она в два-три раза дешевле. В каких именно, рассказали в управление по труду и занятости населения.

Жители Алтайского края согласны работать за меньшую зарплату Новости 27.07.2020 10:00

Так, самый высокий уровень средней зарплаты в регионе зафиксирован у работников транспортной отрасли. Например, занятые деятельностью трубопроводного транспорта получали в среднем 72 499 рублей, воздушного транспорта – 58 548 рублей, железнодорожного транспорта (грузовые перевозки) – 52 133 рубля.

Еще одна «дорогая сфера» - финансовая и страховая деятельность, где уровень дохода превышает 49 тысяч рублей. А работники производства компьютеров, электронных и оптических изделий получали в среднем 46,4 тысячи.

При этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей региона за январь-май составила чуть более 28 тысяч рублей (рост к прошлому году в реальном выражении - на 4,6%).

Также в сравнении с прошлым годом доходы выросли в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий (рост на 15,9%), в области информации и связи (13,4%), почтовой связи и курьерской деятельности (12,1%), в производстве кожи и изделий из кожи (10,5%), в деятельности водного транспорта (10,4%).

А вот сократились зарплаты (от 0,5 до 7,6%) в металлургическом производстве, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в деятельности железнодорожного транспорта, в сфере гостиниц и общепита.