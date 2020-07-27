Трасса из Барнаула до Кулунды получила статус федеральной

Новости 27.07.2020 10:34 956

Трасса Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан через Кулунду вошла в перечень дорог федерального значения, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Ещё две автотрассы (Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан) включены в перечень автомобильных дорог федерального значения», - сообщили в кабмине.

Алтайская трасса имеет протяжённость более 385 километров и проходит через пункт пропуска «Кулунда».

Это позволит провести капремонт и реконструкцию некоторых участков дороги, повысить качество дорожного покрытия, уточнили в правительстве. Теперь средства будут выделять из Федерального дорожного фонда.