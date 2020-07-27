О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Трасса из Барнаула до Кулунды получила статус федеральной

Новости
956
0

Трасса Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан через Кулунду вошла в перечень дорог федерального значения, сообщает пресс-служба российского правительства.

«Ещё две автотрассы (Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово и Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан) включены в перечень автомобильных дорог федерального значения», - сообщили в кабмине.

Алтайская трасса имеет протяжённость более 385 километров и проходит через пункт пропуска «Кулунда».

Это позволит провести капремонт и реконструкцию некоторых участков дороги, повысить качество дорожного покрытия, уточнили в правительстве. Теперь средства будут выделять из Федерального дорожного фонда.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Александра Черданцева

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000