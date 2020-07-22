Жители Алтайского края согласны работать за меньшую зарплату

Жители Алтайского края в июне согласны работать за меньшую зарплату, чем в январе 2020 года. Падение зарплатных ожиданий за полгода составило 1,04%.
Если в начале года, по данным, соискатели в среднем обозначали 30 086 рублей, то в июне этот показатель снизился до 29 773 рублей. В этом году наиболее высокие зарплатные ожидания у жителей региона были в марте. По краю они составляли 30469 рублей, в Барнауле в среднем ожидали зарабатывать 30246. В мае жители регионального центра были также немного «скромнее» соискателей из края, а вот в июне ситуация изменилась. Жители краевой столицы, напротив, считают, что их зарплата должны быть выше. В январе 2020 года средняя ожидаемая зарплата в Барнауле составляла 29 885 рублей, то в июне она заявлена - 29 998.
Эксперты отмечают, что падение зарплатных ожиданий – явление нехарактерное, и объясняется непростой экономической ситуацией в стране. К примеру, в первом полугодии 2019 года зарплатные ожидания жителей региона выросли на 6.68%, и практически на 1% во втором полугодии.
Интересно, что средняя ожидаемая зарплата даже ниже, чем средняя заработная плата по региону. Согласно последним данным крайстата, средняя зарплата в Алтайском крае за май 2020 года составила 29,9 тысяч рублей. Таким образом, регион по-прежнему остаётся единственным в Сибири, где она не достигает 30 тысяч рублей.
Согласно данным крайстата, средняя зарплата в Алтайском крае за май 2020 года составила 29,9 тысяч рублей
чем меньше ты себя ценишь, тем меньше тебе дают зарплату
Это статья заказ от Правительства? Мне денег не надо работы давай или заткнитесь?