Жители Алтайского края согласны работать за меньшую зарплату

Новости 27.07.2020 10:00 868

Жители Алтайского края в июне согласны работать за меньшую зарплату, чем в январе 2020 года. Падение зарплатных ожиданий за полгода составило 1,04%.

Если в начале года, по данным, соискатели в среднем обозначали 30 086 рублей, то в июне этот показатель снизился до 29 773 рублей. В этом году наиболее высокие зарплатные ожидания у жителей региона были в марте. По краю они составляли 30469 рублей, в Барнауле в среднем ожидали зарабатывать 30246. В мае жители регионального центра были также немного «скромнее» соискателей из края, а вот в июне ситуация изменилась. Жители краевой столицы, напротив, считают, что их зарплата должны быть выше. В январе 2020 года средняя ожидаемая зарплата в Барнауле составляла 29 885 рублей, то в июне она заявлена - 29 998.

Эксперты отмечают, что падение зарплатных ожиданий – явление нехарактерное, и объясняется непростой экономической ситуацией в стране. К примеру, в первом полугодии 2019 года зарплатные ожидания жителей региона выросли на 6.68%, и практически на 1% во втором полугодии.

Интересно, что средняя ожидаемая зарплата даже ниже, чем средняя заработная плата по региону. Согласно последним данным крайстата, средняя зарплата в Алтайском крае за май 2020 года составила 29,9 тысяч рублей. Таким образом, регион по-прежнему остаётся единственным в Сибири, где она не достигает 30 тысяч рублей.