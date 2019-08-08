Католики вернут костелу у барнаульского «политеха» дореволюционный вид

Новости 27.07.2020 9:29 593

Барнаульские католики намерены провести реставрацию церкви на проспекте Ленина, 44, где долгое время была аптека. Зданию вернут дореволюционный вид, на что потребуются миллионы. Об этом «Толку» рассказал настоятель Прихода Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула Богдан Каленцки.

«Это будет дорогостоящий проект. Потребуются миллионы рублей, чтобы вернуть костелу первоначальный вид», - сказал он.

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Сейчас церковь готовит документы на землю и проект реставрации. Сначала потребуется изменить статус участка. Сейчас он предназначен для размещения аптеки, а нужно «для религиозного использования».

По этому поводу до 18 августа пройдут публичные обсуждения. Затем Богдан Каленцки намерен обратиться в крайохранкультуру, чтобы приступить к подготовке проекта реставрации здания.

Подробности реставрационных работ он не рассказал, но известно, что в планах демонтировать перекрытия второго этажа, которых изначально не было.

Напомним, религиозная организация «Приход Христа Царя Вселенной Римско-католической церкви Барнаула» после судов и мирового соглашения с администрацией города вернула здание в собственность в конце 2019 году. А владели им католики в начале ХХ века.