Политическая хроника недели: депутат АКЗС задержан, глава района гонял без прав, а алтайский министр получил благодарность от Путина

Новости 27.07.2020 8:30 1241

В истории с задержанием депутата АКЗС Всеволода Кондратьева пока много вопросов, а вот с главой Октябрьского района Вячеславом Новиковым все понятно: дерзнул поехать без прав – получил арест. Об этих и других событиях в политической хронике «Политсибру».

Депутат АКЗС задержан в Новосибирске

Правоохранители задержали депутата Алтайского Заксобрания Всеволода Кондратьева. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Никаких подробностей произошедшего не сообщается, но предположительно, дело может быть связано с событиями или нарушениями времен, когда Кондратьев входил в топ-менеджмент строительной компании «СтройГАЗ». Возможно, речь идет о неисполнении обязательств «СтройГАЗа» по контрактам в Новосибирске.

В пресс-службах силовых ведомств и преcc-службе АКЗС пока информацию не комментируют.

Всеволод Кондратьев работал в «СтройГАЗе» с 2006 года, в том числе занимал посты заместителя руководителя и гендиректора компании. Однако после 2016 года он покинул компанию.

Глава Октябрьского района доехал до ареста

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков вновь попался полиции. На этот раз чиновника, ранее уже лишенного прав за езду в нетрезвом виде, остановили на трассе в Каменском районе.

Инцидент произошел 19 июля. Как пишет «Банкфакс», Новиков решил навестить свою мать, которая находится в тяжелом состоянии, до места чиновника якобы довез его адвокат Игорь Сарычев, который в тот же день вернулся в Барнаул. Новиков находился у матери и «почувствовал себя плохо», поэтому он «был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать за медицинской помощью». Вызывать «скорую помощь» он почему-то посчитал «нецелесообразным», а вызывал ли ему кто-то медиков – не помнит.

На трассе Новикова остановили сотрудники ГИБДД, которые напомнили ему, что он лишен водительских прав. Машину забрали на штрафстоянку, а Новикова передали другому экипажу правоохранителей.

Полицейские в итоге составили административный протокол. В ходе разбирательства представитель Новикова Игорь Сарычев просил прекратить дело об административном нарушении и признать его действия крайне необходимыми, так как «имела место угроза жизни и здоровью». Однако судья приняла решение отправить Новикова под арест на десять суток. Решение может быть оспорено. В администрации района, а также в мэрии города ситуацию пока не прокомментировали.

Измерили рейтинг открытости АКЗС

Алтайское краевое Законодательное Собрание заняло 26 место в рейтинге открытости региональных парламентов. Исследование было проведено в рамках проекта «Парламент на ладони» и опубликовано на сайте «Фонд городского самоуправления«.

Эксперты оценили региональные парламенты по четырем критериям и нескольким десяткам направлений: открытости принятия решений и законотворческой работы, доступности и эффективности обратной связи с населением, а также обеспечению гарантий равенства партий при освещении их работы на региональных теле- и радиоканалах.

В итоговом рейтинге парламент Алтайского края получил 70,435 балла. Первую тройку составляют - Москва, Дагестан и Карелия.

Алтайский министр получил благодарность от Путина

Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов удостоился благодарности президента России Владимира Путин. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Как сообщается в документе, благодарность объявлена за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».

Напомним, Евгения Зрюмова назначили на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края в 2018 году. До этого он работал в АлтГТУ, был проректором.

На снимке депутат АКЗС Всеволод Кондратьев.