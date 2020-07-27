Политическая хроника недели: депутат АКЗС задержан, глава района гонял без прав, а алтайский министр получил благодарность от Путина

В истории с задержанием депутата АКЗС Всеволода Кондратьева пока много вопросов, а вот с главой Октябрьского района Вячеславом Новиковым все понятно: дерзнул поехать без прав – получил арест. Об этих и других событиях в политической хронике «Политсибру».
Правоохранители задержали депутата Алтайского Заксобрания Всеволода Кондратьева. Об этом пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.
Никаких подробностей произошедшего не сообщается, но предположительно, дело может быть связано с событиями или нарушениями времен, когда Кондратьев входил в топ-менеджмент строительной компании «СтройГАЗ». Возможно, речь идет о неисполнении обязательств «СтройГАЗа» по контрактам в Новосибирске.
В пресс-службах силовых ведомств и преcc-службе АКЗС пока информацию не комментируют.
Всеволод Кондратьев работал в «СтройГАЗе» с 2006 года, в том числе занимал посты заместителя руководителя и гендиректора компании. Однако после 2016 года он покинул компанию.
Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков вновь попался полиции. На этот раз чиновника, ранее уже лишенного прав за езду в нетрезвом виде, остановили на трассе в Каменском районе.
Инцидент произошел 19 июля. Как пишет «Банкфакс», Новиков решил навестить свою мать, которая находится в тяжелом состоянии, до места чиновника якобы довез его адвокат Игорь Сарычев, который в тот же день вернулся в Барнаул. Новиков находился у матери и «почувствовал себя плохо», поэтому он «был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать за медицинской помощью». Вызывать «скорую помощь» он почему-то посчитал «нецелесообразным», а вызывал ли ему кто-то медиков – не помнит.
На трассе Новикова остановили сотрудники ГИБДД, которые напомнили ему, что он лишен водительских прав. Машину забрали на штрафстоянку, а Новикова передали другому экипажу правоохранителей.
Полицейские в итоге составили административный протокол. В ходе разбирательства представитель Новикова Игорь Сарычев просил прекратить дело об административном нарушении и признать его действия крайне необходимыми, так как «имела место угроза жизни и здоровью». Однако судья приняла решение отправить Новикова под арест на десять суток. Решение может быть оспорено. В администрации района, а также в мэрии города ситуацию пока не прокомментировали.
Алтайское краевое Законодательное Собрание заняло 26 место в рейтинге открытости региональных парламентов. Исследование было проведено в рамках проекта «Парламент на ладони» и опубликовано на сайте «Фонд городского самоуправления«.
Эксперты оценили региональные парламенты по четырем критериям и нескольким десяткам направлений: открытости принятия решений и законотворческой работы, доступности и эффективности обратной связи с населением, а также обеспечению гарантий равенства партий при освещении их работы на региональных теле- и радиоканалах.
В итоговом рейтинге парламент Алтайского края получил 70,435 балла. Первую тройку составляют - Москва, Дагестан и Карелия.
Министр цифрового развития Алтайского края Евгений Зрюмов удостоился благодарности президента России Владимира Путин. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Как сообщается в документе, благодарность объявлена за «большой вклад в реализацию проекта по переходу на цифровое телевещание».
Напомним, Евгения Зрюмова назначили на должность министра цифрового развития и связи Алтайского края в 2018 году. До этого он работал в АлтГТУ, был проректором.
На снимке депутат АКЗС Всеволод Кондратьев.