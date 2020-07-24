В Алтайском крае зафиксировано более 8,5 тысяч случаев коронавирусной инфекции

Новости 26.07.2020 16:40 705

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 140 инфицированных Прирост коронавируса дали следующие территории: Барнаул – 73, Бийск и Павловский район – по 11, Рубцовск – 9, Тальменский район – 7, Новоалтайск – 4, Залесовский район – 3; Алейск, Славгород, Завьяловский, Ключевский, Первомайский, Рубцовский районы - по 2, Белокуриха, Яровое, Бийский, Зональный, Михайловский, Ельцовский, Троицкий, Топчихинский, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 1 случаю.

Всего в крае инфицированных – 8531, выписаны по выздоровлению – 6418. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1923 человека, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 874 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1049 пациентов.

У 1653 инфицированных - внебольничная пневмония, у3004 – ОРВИ, в 3874 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных в госпиталях региона – 108, из них подключенны к аппарату ИВЛ –34. Всего выздоровели 6418 человек, за прошедшие сутки выздоровело 105 человек.

За минувшие сутки умерло 4 пациента с коронавирусом. Таким образом, скончались 190 человек коронавирусная инфекция стала причиной смерти 75 человек; иные причины привели к смерти 112 человек; на экспертизе – 3 человека.

На 26 июля под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 2657 человек (в том числе 13 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 38498 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 287511.