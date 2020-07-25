В Алтайском крае умерло 7 человек с коронавирусом

Новости 25.07.2020 12:40 1081

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 138 инфицированных коронавирусом. Территории,в которых увеличилось количество случаев коронавируса следующие: Барнаул – на 68 человек, Бийск – на 13, Славгород – на 10, Первомайский район – на 6, Новоалтайск – на 5, Каменский и Тальменский районы – на 4, Заринск и Завьяловский район – на 3, Алейск, Рубцовск, Залесовский, Кулундинский, Михайловский, Ребрихинский, Табунский районы – на 2. В ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Бурлинский, Ключевской, Крутихинский, Павловский, Смоленский, Тогульский районы – по одному заболевшему.

Всего в крае на 25 июля 8391 случаев коронавируса. На данный момент выздоровление отмечено у 6313 человек, продолжают лечение - 1892 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 883 пациента, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1009 человек. При этом, в 3810 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 2977 человек – ОРВИ, у 1604 инфекция протекает в форме внебольничной пневмонии. В госпиталях края находится 106 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключен 41 пациент.

За минувшие сутки скончались 7 пациентов с коронавирусом, только в 1 случае инфекция стала непосредственной причиной смерти, в 6 случаях установлены иные причины. Таким образом за весь период пандемии в регионе умерло 186 человек с коронавирусом, в 73 случаях причиной стал COVID-19, в 110 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая до сих пор находятся на экспертизе.

На 25 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2887 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 38127 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 285001 человек.