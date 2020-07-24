Пожарная машина в Алтайском крае въехала в движущийся грузовой поезд

Сегодня, 24 июля, на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель пожарного автомобиля врезался в идущий грузовой поезд. Как отмечает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», переезд был исправным, сигналы работали.
Водитель погиб, пострадали 3 пассажира пожарной машины, 2 вагона сошли с рельсов. На месте аварии работают восстановительные поезда со станций Алтайская и Камень-на-Оби, а также оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как написали в гуппе Инцидент-Барнаул со ссылкой на МЧС, предварительная причина случившегося — неисправность тормозной системы автомобиля.