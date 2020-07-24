Как получить кредит с временной пропиской?

Новости компаний 24.07.2020 20:10 337

Большинство банков выдают кредиты только тем клиентам, которые постоянно прописаны в регионе присутствия кредитной организации. Это объясняется необходимостью обеспечить возврат кредитных средств, поэтому заемщик должен иметь постоянную прописку, стабильный доход, трудоустройство и контактный номер телефона. При этом несколько банков работают с гражданами, которым пришлось на длительный срок уехать в другой регион и оформить временную прописку. . Специалисты сайта vsezaimyonline.ru расскажут вам подробнее о нюансах таких предложений.

Согласно российскому законодательству, временная регистрация должна быть оформлена, если гражданин длительно (более 3 месяцев подряд) проживает в другом населенном пункте. При этом временная регистрация не отменяет постоянной прописки и не отражается в паспорте. Чаще всего такая ситуация может возникнуть, если человек работает или учится в другом городе.

Большая часть российских банков выдает кредиты только на основании постоянной регистрации в соответствии с данными паспорта гражданина РФ. Поэтому клиентам которые реально проживают и трудоустроены в другом населенном пункте сложно оформить кредит. Другой сложностью для потенциального заемщика является необходимость тщательно проанализировать условия кредитования, учитывая многообразие этого рынка.

Проект ВсеЗаймыОнлайн помогает отсортировать все кредитные предложения по определенному признаку, в том числе по требованию к регистрации. Это позволяет сформировать список кредитов, которые подходят конкретному заемщику - например, доступных с временной пропиской. Кроме того, на сайте публикуются рейтинги банков и кредитных продуктов по различной тематике. Например, список кредитов, доступных для клиентов с временной пропиской. Все условия изложены максимально кратко и схематично, что помогает за короткое время изучить большой объем информации.

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Анализируя предложения различных банков, в первую очередь обращайте внимание на итоговый размер переплаты по кредиту, так как просто величина процентной ставки не является информативным показателем. Общая стоимость кредита зависит не только от ежегодного процента. На нее влияет сумма и срок кредитования, а также наличие дополнительных платных услуг. Поэтому рекомендуем сравнивать именно размер переплаты, Это является ценой, которую заемщик заплатит банку за кредит. Также обратите внимание, что при досрочном погашении кредита переплата уменьшается, а при оформлении кредитных каникул увеличивается.

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