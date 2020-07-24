Вспышка коронавируса зафиксирована в алтайском психоневрологическом интернате

Новости 24.07.2020 19:30 865

По данным регионального оперштаба, у 19 сотрудников Пещерского психоневрологического интерната в Залесовском районе выявлен коронавирус.

В интернате проживают 277 человек. В закрытый режим учреждение было переведено 14 июля. При профилактическом тестировании сотрудников было выявлено 19 случаев коронавируса. ПО данным оперштаба они были отстранены от работы и теперь находятся дома. Жителей интерната обслуживают обслуживают 32 сотрудника посменно. Кстати в результате обследования было выявлено два случая инфицирования и среди жителей интерната. Они были госпитализированы.

Справка: В Алтайском крае 34 стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края, которые работают в «закрытом режиме». В них проживают 4857 человек.