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Вспышка коронавируса зафиксирована в алтайском психоневрологическом интернате

Новости
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По данным  регионального оперштаба, у 19 сотрудников Пещерского психоневрологического интерната в Залесовском районе выявлен коронавирус.

В интернате проживают 277 человек. В закрытый режим  учреждение было переведено 14 июля.  При профилактическом тестировании сотрудников было выявлено 19 случаев коронавируса. ПО данным оперштаба они были отстранены от работы и теперь находятся дома. Жителей интерната обслуживают обслуживают 32 сотрудника посменно. Кстати в результате  обследования было выявлено два случая инфицирования и среди жителей интерната. Они были госпитализированы.  

Справка: В Алтайском крае 34 стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края, которые работают в «закрытом режиме». В них проживают 4857 человек.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

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Клавдия

Почему не написали о том, что сотрудников закрыли в интернате, а только через неделю взяли тесты у больных. Очень всё красиво написано. Удалось избежать вспышку (((про 19 человек ещё 15 июля знали, что тогда их сейчас в статистику пишут, ещё бы через год вспомнили

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