Вспышка коронавируса зафиксирована в алтайском психоневрологическом интернате

По данным регионального оперштаба, у 19 сотрудников Пещерского психоневрологического интерната в Залесовском районе выявлен коронавирус.
В интернате проживают 277 человек. В закрытый режим учреждение было переведено 14 июля. При профилактическом тестировании сотрудников было выявлено 19 случаев коронавируса. ПО данным оперштаба они были отстранены от работы и теперь находятся дома. Жителей интерната обслуживают обслуживают 32 сотрудника посменно. Кстати в результате обследования было выявлено два случая инфицирования и среди жителей интерната. Они были госпитализированы.
Справка: В Алтайском крае 34 стационарных учреждений социального обслуживания, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края, которые работают в «закрытом режиме». В них проживают 4857 человек.
Оперштаб опубликовал новые данные по коронавирусу в Алтайском крае
Почему не написали о том, что сотрудников закрыли в интернате, а только через неделю взяли тесты у больных. Очень всё красиво написано. Удалось избежать вспышку (((про 19 человек ещё 15 июля знали, что тогда их сейчас в статистику пишут, ещё бы через год вспомнили