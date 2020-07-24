О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

То наводнения, то засуха: убытки от разгула стихий в России выросли в 2,5 раза

Новости
672
0

В первом полугодии 2020 года убытки российских предприятий, связанные со стихийными явлениями, выросли на 238%, передаёт аналитический центр «Ингосстраха».

«Этот год отмечен более чем двукратным повышением числа страховых случаев, связанных с природными аномалиями <…> При этом анализ портфеля нашей компании ярко показывает тенденцию к увеличению частоты страховых случаев в регионах России, где ранее не наблюдалось стихийных бедствий», – отметил руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В структуре заявленных убытков на первом месте стоят повреждения от града (45% случаев), сильного ветра (36%), наводнений и ливней (14%). Средний размер убытка от наводнений и ливней составил 200 тысяч рублей, от града - 80 тысяч, от порывов ветра – 30 тысяч.

В настоящее время российские аграрии жалуются на сильную засуху.

Крайняя засуха

Как сообщает Telegram-канал Proeconomics, урожай зерновых в Краснодарском крае оказался на 18% ниже прошлогоднего. В качестве причины называется засуха, от которой пострадали многие южные регионы. По мнению авторов канала, это отразится на общем сборе зерна по России, а также на его качестве, поскольку пшеница на юге – в основном, продовольственного класса, а чем севернее – тем больше доля фуражной.

В Забайкальском крае ситуация дошла до того, что региональный Минсельхоз начал всерьёз планировать вызов искусственных дождей для борьбы с засухой. Об этом писал «Забайкальский рабочий». По словам министра сельского хозяйства, ведомство пыталось договориться с крупными компаниями, чтобы те заказывали такую услугу, которую бюджет мог бы частично субсидировать.

В Алтайском крае, который является одним из ведущих поставщиков зерна и другой сельскохозяйственной продукции, также свирепствует засуха. Во всех районах края действует режим ЧС, по оценкам властей, потери урожая могут составить 1-2 млн тонн. При этом Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки.

Алтайский край может недополучить миллионы тонн зерна

Алтайский край может недополучить миллионы тонн зерна

Новости

При общей посевной площади около 5,2 млн га, недостаток влаги испытывают посевы на площади около 4 млн га (около 78%)

1097

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000