То наводнения, то засуха: убытки от разгула стихий в России выросли в 2,5 раза

Новости 24.07.2020 18:20 672

В первом полугодии 2020 года убытки российских предприятий, связанные со стихийными явлениями, выросли на 238%, передаёт аналитический центр «Ингосстраха».

«Этот год отмечен более чем двукратным повышением числа страховых случаев, связанных с природными аномалиями <…> При этом анализ портфеля нашей компании ярко показывает тенденцию к увеличению частоты страховых случаев в регионах России, где ранее не наблюдалось стихийных бедствий», – отметил руководитель дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев.

В структуре заявленных убытков на первом месте стоят повреждения от града (45% случаев), сильного ветра (36%), наводнений и ливней (14%). Средний размер убытка от наводнений и ливней составил 200 тысяч рублей, от града - 80 тысяч, от порывов ветра – 30 тысяч.

В настоящее время российские аграрии жалуются на сильную засуху.

Крайняя засуха

Как сообщает Telegram-канал Proeconomics, урожай зерновых в Краснодарском крае оказался на 18% ниже прошлогоднего. В качестве причины называется засуха, от которой пострадали многие южные регионы. По мнению авторов канала, это отразится на общем сборе зерна по России, а также на его качестве, поскольку пшеница на юге – в основном, продовольственного класса, а чем севернее – тем больше доля фуражной.

В Забайкальском крае ситуация дошла до того, что региональный Минсельхоз начал всерьёз планировать вызов искусственных дождей для борьбы с засухой. Об этом писал «Забайкальский рабочий». По словам министра сельского хозяйства, ведомство пыталось договориться с крупными компаниями, чтобы те заказывали такую услугу, которую бюджет мог бы частично субсидировать.

В Алтайском крае, который является одним из ведущих поставщиков зерна и другой сельскохозяйственной продукции, также свирепствует засуха. Во всех районах края действует режим ЧС, по оценкам властей, потери урожая могут составить 1-2 млн тонн. При этом Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России прогнозирует дальнейшее ухудшение обстановки.