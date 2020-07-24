Группа НЛМК подтвердила соответствие своих систем управления международным стандартам

Новости компаний 24.07.2020 16:40 378

Международная металлургическая компания - Группа НЛМК - завершила плановый аудит систем менеджмента в части экологии, охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности. Международный орган сертификации - британский институт стандартов (BSI) провел аудит в онлайн-режиме на фоне пандемии коронавируса.

Российские предприятия Группы НЛМК в полном объеме подтвердили соответствие действующих систем менеджмента требованиям международных стандартов серии ISO: 14001 (охрана окружающей среды) и 45001 (менеджмент профессионального здоровья и безопасности). Их действие продлено до 2022 года. По итогам аудита компания также получила сертификат по стандарту ISO 50001 (энергоэффективность) в новой версии 2018 года.

Что известно о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Продукция компании используется в различных отраслях - от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Её ыручка за 2019 год составила 10,6 млрд долларов, показатель EBITDA – 2,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,7х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 18,6%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.