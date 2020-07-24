«Восстановить, нельзя разрушить»: почему реставрация Барнаульского сереброплавильного завода – вопрос решённый

Новости 24.07.2020 16:00 1216

Пожар 16 июля, произошедший на территории Барнаульского сереброплавильного завода – так называемой «Спички», не на шутку встревожил общественников, которые обеспокоены судьбой реставрации этого памятника городской архитектуры. «Политсибру» проанализировал ситуацию и разобрался, как это событие может повлиять на его судьбу.

Реставрации – быть

Известно, что в 2018 году комплекс исторических зданий был приобретён компанией «Матч», связанной с Нодаром Шонией (владелец ООО «Селф») и Евгением Ракшиным (соучредитель торговой сети «Марии-Ра»). Новые собственники проявили заинтересованность в реставрации архитектурных памятников, однако ситуацию осложнила неопределённость границ охранных зон старинных построек. Эти границы были утверждены лишь весной 2020 года, едва ли не накануне введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Алтайохранкультура пояснила, почему неизбежна реставрация Сереброплавильного завода в Барнауле

По данным источников «Политсибру», планы собственников по реставрации «Спички» не поменялись. В Алтайохранкультуре подтвердили, что этого и не могло произойти, поскольку по закону восстановлению подлежит даже целиком разрушенное здание.

«В соответствии с Федеральным законом №73, в данном случае возможно только воссоздание и реставрация объекта. Тем более, что на этот земельный участок утверждены границы территории объекта, утверждены охранные зоны, то есть, все правила застройки там уже оговорены, включая этажность и даже насаждение деревьев на территории», – пояснила начальник отдела учета и популяризации объектов культурного наследия Алтайохранкультуры Елена Кабанова, добавив, что по поводу пожара в настоящее время ожидаются экспертные заключения от полиции и МЧС.

Барнаульский архитектор подтвердил, что собственники намерены восстановить «Спичку»

Сразу после пожара один из создателей проекта реставрации Сереброплавильного завода – барнаульский архитектор Александр Деринг –писал в соцсетях, что восстановлению памятника пожар не помешает.

«Сегодня все работы, которые мы проводим на «Спичке», финансируются владельцами участка, и имеют под собой одну-единственную цель – сохранить памятник. Но пока собственники ограничены в действиях из-за многочисленных бюрократических процедур. То, что произошло сегодня ночью на второй плавильной фабрике – плохо. Но не катастрофа. Кирпичные стены и все, что имеет историческую ценность и охраняется законом, как памятник, к счастью, не пострадало. Пострадало лишь незначительно, около 150 кв. м кровли. Насколько мне известно, собственники территории завода намерены не просто сохранить и восстановить объекты культурного наследия, но и сделать одну из главных достопримечательностей Барнаула общедоступной для жителей и гостей столицы края», – отметил архитектор.

На сайте творческой мастерской Александра Деринга «Классика» имеются эскизы проекта обустройства территории Сереброплавильного завода (не окончательный вариант - прим.ред.).

По территории Сереброплавильного завода пройдёт набережная Барнаулки

Обустройство территории «Спички» состоится в любом случае, поскольку эта территория попадает в обновлённый проект туркластера «Барнаул – горнозаводской город». Дело в том, что здесь пройдёт набережная Барнаулки, о планах по продлению которой «Политсибру» писал ещё в минувшем году.

Сообщалось, что набережная будет продлена на 700 м (её общая протяжённость составит 2,2 км) – от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского. Согласно проекту, террасы набережной отсыпят, а откосы укрепят. Берега будут расчищены от растительности. При необходимости расчистят также и дно реки.

По данным «Толка», на градсовете 15 июля мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что проектирование набережной завершено, документы проходят госэкспертизу. По словам градоначальника, «это – шикарная двухуровневая набережная с интересными решениями, в том числе соединительными красивыми мостами». Глава барнаульской администрации также добавил, что деньги на реализацию проекта уже заложены.

Какое значение имеет для барнаульцев «Спичка»

В настоящее время территория Сереброплавильного завода в Барнауле является местом притяжения для волонтёров, театралов, горожан, имеющих отношение к арт-проектам. До карантина здесь устраивались показы театральных постановок, проходили творческие вечера и концерты, в которых участвовали, в том числе, коллективы, известные за пределами края и даже России.

Наиболее известным является движение «Субботники на «Спичке», волонтёры которого убирают мусор, расчищают заросли и.т.д. До пожара организаторы успели провести уже 225 субботников. Как пояснил «Политсибру» Александр Деринг, пока на территории ведутся следственные действия и 25 июля субботник будет лишь организационным, однако в дальнейшем субботники возобновятся – все соответствующие договорённости с собственниками и Алтайохранкультурой есть.

Движение также известно необычным проектом по производству кирпича ручной работы для ремонта и реставрации Барнаульского Сереброплавильного Завода. В конце мая сообщалось о том, что сформовано уже более 100 кирпичей. Так что, для восстановления «Спички» готово практически всё.