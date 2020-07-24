В Барнауле 62 тысячам жителям ненадолго отключат горячую воду для ремонта теплосетей

С 27 июля в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 12 до 36 часов для 62 тысяч горожан. Это нужно, чтобы ввести в работу капитально отремонтированные участки тепловых сетей.
Энергетики Сибирской генерирующей компании продолжают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Напомним, всего в городе в 2020 году планируется заменить более 32 км тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.
В ближайшие дни полностью завершатся работы по монтажу трубопроводов на трех участках, расположенных в районе гаражного кооператива по адресу ул. Попова 5а/4, жилых домов по проспекту Ленина, №144-№150 и Ленина №157-№159. Они относятся к контуру ТЭЦ-2 и работы на них велись без продления срока отключения горячей воды после опрессовки. Это удалось сделать благодаря существующим резервным линиям тепловых сетей. Однако сейчас, для ввода в эксплуатацию новых теплотрасс, необходимо кратковременное отключение ресурса. Эта процедура называется переврезкой.
В связи с завершением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадут:
Все объекты, где будет ограничена подача ресурса, с указанием времени отключения, отмечены на карте:
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временное отключения горячей воды. До 28 июля — для 13 многоквартирных домов, детский сад и 2 административных здания по улицам Деповская, Брестская, проспектам Социалистический и Строителей. Под отключение попадают 911 жителей.
Все данные также отображены на интерактивной карте СГК.
Пояснения к карте: