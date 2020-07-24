Барнаульцы не хотят соблюдать масочный режим

Новости 24.07.2020 14:45 506

За прошедшую неделю в краевом центре было проведено более 50 рейдов по соблюдению организациями санитарных норм и предписаний. Наиболее распространенным нарушением, по данным официального сайта Барнаула, в городе является несоблюдение масочного режима.

В рейдах принимают участие сотрудники районных администраций, полиции, управления ГОЧС Барнаула, представители народной дружины «Барнаульская», Роспотребнадзора.

В Центральном районе за неделю обнаружен только один нарушитель. В компьютерном клубе Феникс не было средств индивидуальной защиты. В Индустриальном районе за 7 дней обнаружили 10 наружителей режима, которых планируют привлечь к административной ответственности. В Железнодорожном районе Барнаула на 320 предприятий потребительского рынка было составлено только 4 протокола. В Октябрьском же районе проверяющие составили 42 протокола на нарушителей-физических лиц.

Напомним, в настоящее время организации должны обеспечивать социальную дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, предоставлять антисептики для обработки рук при входе. Посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания обслуживать запрещено.

В противном случае организациии грозит предупреждение или штраф до 300 тысяч рублей. Физлица, не соблюдающие указанный режим могут заплатить штраф до 30 тысяч рублей.