В республике Алтай отменен запрет на плановую медицинскую помощь

Новости 24.07.2020 13:40 1169

Глава алтайского Роспотребнадзора Леонид Щучинов снял ограничения на оказание плановой медицинской помощи в республике. Алтай. Докумен с соответствующими распоряжениями опубликован на сайте ведомтсва.

В соответствии с новым документом снимается запрет на «плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа.. », «посещение амбулаторно-поликлинических медорганизаций в плановом порядке» и плановую диспансеризацию населения.

Теперь в регионе разрешены плановые профилактические медицинские осмотры населения, диспансеризацию, плановую иммунизацию детского населения, флюорографическое обследование. Документ предписывает проводить проводить их строго по предварительной записи, обеспечив условия для физического дистанцирования ожидающих лиц, при строгом соблюдении противоэпидемического режима (соблюдение масочного режима, размещение антисептиков для обработки рук на входе в медицинскую организацию, в кабинетах оказания медицинской помощи, проведение не реже чем 1 раз в 2 часа дезинфекции всех предметов и оборудования в кабинетах, в коридорах медицинской организации, включая дверные ручки, поручни, выключатели и т.п

В Алтайском крае, плановая медицинская помощь населению возобновлена на базе только 6 ценральных районных больниц региона.

По словам министра, эпидемическая ситуация ухудшается и не позволяет открыть больше. Дмитрий Попов пообещал вернуться к этому вопросу, когда произойдет снижение заболеваемости.

«Сейчас нужно понимать: медорганизации - небезопасные места, поскольку туда приходят изначально больные люди», - резюмировал он, на традиционной пресс-конференции 20 июля.

Между тем, с начала недели (по данным на утро 24 июля) количество новых случаев коронавирусной инфекции в республике Алтай составляет 112. В пересчете на 100 тысяч населения это получается 50, 87 человек. В Алтайском крае за 4 аналогичных дня подтвердилось 725 случаев коронавируса, что в пересчете на 100 тысяч человек составляет 31,29.

Количество активно болеющих в данный момент (по данным на утро 24 июля) в республике Алтай составляет 211, 64 на 100 тысяч населения, в то время как в Алтайском крае этот показатель 102. 5 на 100 тысяч населения.

По данным последней сводки оперштаба Алтайского края, за последние сутки в регионе умерло 9 пациентов с коронавирусом, причем только 2 из них непосредственно от инфекции, что может свидетельствовать о востребованности медицинской помощи вне ковидных госпиталей в регионе.