За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 9 пациентов с коронавирусом

Новости 24.07.2020 12:35 2097

По данным оперштаба в Алтайском крае на 24 июля зарегистрировано 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Только 40 из них приходится на Барнаул, в Рубцовске - 19 случаев. С серьезными приростом за сутки в сводку попал Залесовский район (18 человек), в Бийске прирост инфицированных составил 15 человек, Новоалтайске – 8, Зональном районе – 7, Первомайском районе – 4. На три человека увеличилось количество инфицированных на следующих территориях: Алейск, Камень-на-Оби, Заринск, Волчихинский и Шипуновский районы.

В Егорьевском, Калманском, Кытмановском и Панкрушихинском районах прибавилось по 2 случаи инфицирования. Славгород, Ельцовский, Косихинский, Крутихинский, Павловский, Поспелехинский, Рубцовский, Смоленский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Хабарский районы дали прирост по одному заболевшему.

На данный момент официально подтверждено 8253 случая коронавируса в регионе, выписаны по выздоровлению – 5896. Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение, - 2178 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1009 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1169 пациентов.

В 3784 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, в 2931 – ОРВИ, у 1538 заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии. Тяжелобольных на данный момент - 107, из них 45 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки скончалось 9 человек с коронавирусом. Однако по официальным данным COVID-19 стал причиной смерти только в двух случаях. В семи к гибели привели иные причины. За весь период скончались 179 человек, коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 72 из них, 104 скончались от иных причин, на экспертизе – 3 человека.

На 24 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции -3071 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 37803 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 281788 человек.