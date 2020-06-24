Минфин отчитался о текущих потерях бюджета Алтайского края

Новости 24.07.2020 13:05 964

Доходы бюджета Алтайского края за первую половину 2020 года снизились на 1%. Это следует из данных, опубликованных региональным Минфином.

На 27% увеличились поступления от налогов на добычу полезных ископаемых. При этом, сборы за пользование биоресурсами упали на 11%. Прочие неналоговые доходы снизились почти вдвое – на 48%. На 7% увеличились доходы края от налогов на организации, на 1% – от налогов на физических лиц. Драйвером пополнения бюджета выступает сельское хозяйство, поступления от которого выросли в полтора раза. В то же время, поступления от предприятий, применяющих упрощённую систему налогообложения (ИП, микробизнес) «просели» на 13%.

Что касается расходов, то на систему здравоохранения было потрачено почти в полтора раза (+56%) больше, чем ранее. На 23% увеличились расходы на социальную политику. Экономили на спорте (-21%), ЖКХ (-5%) и национальной экономике (-2%).

Расходы на статью «Обеспечение проведения выборов и референдумов» сократились на 36%.

16 июля председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко заявил, что выпадающие доходы бюджета оказались меньше прогнозируемых. Ранее предполагалось, что они могут составить около 18 млрд рублей, однако затем спикер регионального парламента озвучил цифру в пределах, приблизительно, 1-4 млрд рублей.

Впрочем, к озвученным Александром Романенко показателям сразу возникли вопросы. В частности, он сообщал о росте оборота предприятий общественного питания на 2%. Однако Telegram-канал «Неляпунов» указывает, что прирост шёл в первом квартале 2020 года – то есть, ещё до пандемии. В апреле и мае 2020 статистика свидетельствовала о падении товарооборота на 10,6% и 8,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.