Алтай вошёл в программу господдержки туристов на 15 млрд рублей

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российским туристам будет выплачиваться от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по родной стране. Программа должна была действовать на территории 51 региона (в число которых "Два Алтая" не вошли), однако 23 июля поступило сообщение о том, что она распространится на всю Россию.
Размер «кэшбека» зависит от стоимости тура:
Обязательные условия участия в программе: продолжительность тура не менее пяти ночей и его оплата через российскую платёжную систему «Мир».
«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах. Но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан, не ограничивать их в выборе вида отдыха, а с другой стороны, учли огромное желание всех без исключения регионов принять участие в этом масштабном проекте», - пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на брифинге о мерах по развитию внутреннего туризма в России.
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