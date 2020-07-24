Алтай вошёл в программу господдержки туристов на 15 млрд рублей

Новости 24.07.2020 11:35 1097

22 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российским туристам будет выплачиваться от 5 до 15 тысяч рублей за поездки по родной стране. Программа должна была действовать на территории 51 региона (в число которых "Два Алтая" не вошли), однако 23 июля поступило сообщение о том, что она распространится на всю Россию.

Размер «кэшбека» зависит от стоимости тура:

От 25 тысяч рублей – 5 тысяч рублей;

От 50 тысяч рублей – 10 тысяч рублей;

От 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей.

Обязательные условия участия в программе: продолжительность тура не менее пяти ночей и его оплата через российскую платёжную систему «Мир».

«Мы приняли решение, что в проекте примут участие все регионы нашей страны. Изначально предполагалось, что мы ограничим участие регионов объёмом номерного фонда, который есть в тех или иных субъектах. Но в конечном итоге решили не ограничивать предложения для наших граждан, не ограничивать их в выборе вида отдыха, а с другой стороны, учли огромное желание всех без исключения регионов принять участие в этом масштабном проекте», - пояснила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на брифинге о мерах по развитию внутреннего туризма в России.

Впрочем, предложение ограничено. Согласно тексту правительственного распоряжения, 15 млрд рублей «направляются на достижение реализованных туристских услуг до 3 млн туристов».