Алтайский край может недополучить миллионы тонн зерна

Новости 24.07.2020 10:15 1097

Недобор урожая зерна в Алтайском крае из-за засухи может составить 1-2 млн тонн, передаёт ТАСС со ссылкой на слова главы Алтайпищепрома Александра Большакова.

При этом, руководитель ведомства отметил, что на складах региона имеются переходящие остатки в размере около 1 млн тонн и выразил надежду, что в совокупности с убранным в этом году зерном запас окажется достаточным (около 3,5 млн тонн). Чиновник считает, что этого хватит для загрузки перерабатывающих предприятий. Также Александр Большаков отметил, что на алтайские предприятия везут для переработки зерно из соседних регионов, поэтому недостаток сырья Алтаю не грозит. Вместе с тем, глава Алтайпищепрома признал, что конкуренция на рынке зерна ожидается высокая.

Напомним, в июле Алтайский край охватила засуха, из-за которой 10 июля был введён режим ЧС в половине районов. Сейчас он действует на всех сельских территориях региона, а также в округах Барнаула и Славгорода. При общей посевной площади около 5,2 млн га, недостаток влаги испытывают посевы на площади около 4 млн га (около 78%). 15 июля сообщалось, что 90 га посевов уже погибли.

23 июля Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России спрогнозировал дальнейшую гибель посевов.