Сенатор Белоусов рассказал о роли экотуризма в экономике

Новости 24.07.2020 9:55 356

Профильный Комитет Совета Федерации поддержал инициативу депутатов о закреплении в российском законодательстве понятия «экологический туризм». Докладывая на Комитете о законопроекте заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов предложил коллегам поддержать идею авторов, отметив, что особо охраняемые природные территории России обладают уникальными возможностями для формирования современного и конкурентоспособного туристского продукта, обеспечения устойчивого социально-экономического развития регионов РФ.

Он напомнил, что экологический туризм является одним из важнейших направлений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология» . Тема экологического туризма неоднократно обсуждалась на расширенных заседаниях Комитета, в 2018 и 2019 годах, где сенаторы также высказывали позицию о необходимости законодательного закрепления понятия «экологический туризм».

Законопроектом предлагается закрепить в ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» понятие «экологический туризм, одновременно предлагается отнести к приоритетными направлениями государственного регулирования туристской деятельности поддержку и развитие экологического туризма. Как сообщил сенатор, авторами законопроекта также вносятся корреспондирующие изменения в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», регулирующие вопросы использования государственных природных заповедников, государственных природных биосферных заповедников и национальных парков.

По мнению Сергея Белоусова сегодня отмечается небывалая востребованность активного отдыха на природе и термальных курортах. Каждый четвертый турист в мире предпочитает экотуризм всем другим видам отдыха. По природному и культурному туристическому потенциалу Россия входит в пятерку лидеров. За последние три года здесь наблюдается ежегодный рост количества посетителей особо охраняемых природных территорий на 15%.

«Создание прочной нормативно-правовой базы, связанной с развитием экологического туризма и осуществлением эколого-просветительской деятельности в подведомственных Минприроды России национальных парках и заповедниках будет способствовать успешной реализации туристских продуктов ООПТ разного ценового сегмента и для различных категорий населения», - уверен парламентарий.

Он также отметил, что во исполнение поручения Президента РФ Минприроды России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях», который в настоящее время готовится к повторному внесению в Правительство РФ.