Алтайские власти разъяснили эпидобстановку в регионе организаторам «неконцерта» Ольги Бузовой

Новости 24.07.2020 8:30 1644

23 июля в правительстве региона состоялась встреча с руководством пляжного комплекса «Малибу». Поводом стала заявленная встреча с поклонниками Ольги Бузовой, которая должна пройти сегодня.

«Руководству пляжного комплекса разъяснены эпидемиологическая обстановка в регионе и необходимость соблюдения требований по проведению противоэпидемических мероприятий и положений Указа Губернатора Алтайского края «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19» от 31 марта 2020г. № 44.», - сообщила пресс-служба правительства региона

Организаторы заверили правительство, что концерт Бузова давать не будет, а пообщается со своими поклонниками с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, кроме того «насладится природой на пляже в Яровом».

Напомним, ранее представители организаторов пояснили «Политсибру», что выступление певицы Ольги Бузовой в Яровом не будет концертом, поэтому не будет и нарушения запрета на проведения массовых мероприятий в Алтайском крае. Кроме того, на пляже намереваются учесть при проведении встречи все необходимые требования.

«Перед входом на пляж будет действовать пункт выдачи бесплатных масок. Гостям без маски будем вынуждены отказать во входе. И на всех этапах контакта с персоналом также будем требовать ношение маски», - уточнили в «Причале22» (основной арендатор пляжной территории курорта).

Затем гости открытого пляжа, по аналогии с уличными верандами и кафе, могут снять маску, ведь ношение маски именно на пляже указом главы региона не регламентировано.

Организаторы пояснили, что им «важно дать гостям курорта возможность насладиться полноценным отдыхом и получить заряд положительных эмоций».