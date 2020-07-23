Склады с «молочкой» на Алтае до сих пор не удалось разгрузить

Новости 23.07.2020 18:20 1333

Молочная продукция по-прежнему остаётся застрявшей на складах в Алтайском крае. К настоящему времени её скопилось там на 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Алтайпищепрома Александра Большакова.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, остатки сыров на складах увеличились вдвое, сливочного масла и молочной сыворотки – втрое, сухого молока – на 10-20%. Чиновник вновь отметил, что проблема носит сезонный характер и выразил надежду, что к осени она решится.

Также Александр Большаков рассказал, что молокопереработчики осваивают новые способы реализации своей продукции, в частности, переводят торговлю в интернет и налаживают работу с ритейлерами в других регионах.