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Склады с «молочкой» на Алтае до сих пор не удалось разгрузить

Новости
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Молочная продукция по-прежнему остаётся застрявшей на складах в Алтайском крае. К настоящему времени её скопилось там на 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова главы Алтайпищепрома Александра Большакова.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, остатки сыров на складах увеличились вдвое, сливочного масла и молочной сыворотки – втрое, сухого молока – на 10-20%. Чиновник вновь отметил, что проблема носит сезонный характер и выразил надежду, что к осени она решится.

Также Александр Большаков рассказал, что молокопереработчики осваивают новые способы реализации своей продукции, в частности, переводят торговлю в интернет и налаживают работу с ритейлерами в других регионах.

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Тоннам сыра и молочной продукции в Алтайском крае грозит уничтожение?

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

1000

Гость

что мешает устроить распродажу по сниженной цене? или проще сгноить на складах и не получить ничего?

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гость

Цены-то снизьте хоть немного на свою недосырную продукцию. Вчера купил полутвердый сыр, есть невозможно, кислятина. Хотя брал этот сыр уже. Перемешивают, судя по всему с просрочкой и некондицией. Опять же, кто мешает поставки по детдомам, больницам, домам престарелым сделать. Ценник "уронили" для госзакупки и вуаля, тендер ваш. Хоть как-то отобьетесь.

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