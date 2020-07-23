Алтайский край вошел в тройку регионов Сибири с самой низкой летальностью от COVID-19

Новости 23.07.2020 16:55 1737

По итогам прошедшей недели Алтайский край вошел в тройку регионов-лидеров Сибирского федерального округа по наиболее низким показателям летальности от COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным центра, с 17 по 23 июля коэффициент летальности в Алтайском крае снизился на 0,07% и достиг 0,73%. На предыдущей неделе этот коэффициент снижался всего на 0,16%. Лучшие результаты в округе демонстрирует Республика Алтай - здесь по-прежнему фиксируется наименьшая доля летальных исходов от коронавируса - 0,07%, (на 0,02% меньше, чем неделей ранее).

В Сибири процент летальности по-прежнему ниже среднероссийского (1,36% против 1,62%). Общероссийские показатели превышены лишь в двух регионах: Красноярском крае (2,51%) и Новосибирской области (2,16%).