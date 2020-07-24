181 повреждение на 970 км трубопроводов. СГК приступает к ремонтам по контуру барнаульской ТЭЦ-3

Новости компаний 23.07.2020 17:12 515

20 июля Сибирская генерирующая компания завершила первый этап проверки теплосетей на плотность и прочность по контуру ТЭЦ-3. Коммунальщики нашли 181 повреждение, половину из них уже устранили, сообщили в пресс-службе компании.

Опроссовка (во время которой и ищут «тонкие места» при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах) проходила с13 по 20 июля. При температуре воды не выше +40 °С проверили 970 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.

В компании уточнили, что большая часть повреждений была на внутриквартальных тепловых сетях - 109. Остальные - 72 - дефекты магистральных трубопроводов. Возможны еще некоторые повреждения при заполнении теплосетей.

«От магистральных трубопроводов зависит теплоснабжение целых микрорайонов. И количество повреждений на них уменьшилось: это произошло благодаря тому, что компания значительно обновила теплосети за последние годы», - пояснили в пресс-службе.

Только летом 2019 года СГК заменила 21 участок трубопроводов большого диаметра. В этом году заменит еще 22 участка магистралей. И, кстати, в прошлом году повреждений было больше - 277.

Завершить ремонты на остальных участках, а также возобновить подачу горячей воды жителям должны 3 августа. В контуре Барнаульской ТЭЦ-3 находится 1 328 многоквартирных домов, 92 детских сада, 49 школ, 344 административных здания и частный сектор.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы вернуть воду раньше. И если это произойдет, то компания сообщит хорошие новости портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле. Его можно найти в поиске по названию «СГК Барнаул», по нику @sgk_barnaul, либо перейдя с телефона по ссылке https://tlgg.ru/sgk_barnaul.