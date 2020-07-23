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Бизнес в Алтайском крае оживился и активно набирает сотрудников

Новости
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Малый бизнес в июне разместил в Алтайском крае в полтора раза больше вакансий, чем месяцем ранее (+49,1%). По сравнению же с июнем 2019 года их количество увеличилось на 64,6%. Средний бизнес увеличил количество открытых вакансий на 73,2% за месяц и более чем вдвое (+102,6%) - относительно прошлого июня. Индивидуальные предприниматели разместили в июне на 98,6% больше вакансий, чем месяцем ранее, однако это число оказалось на 4,1% меньше, чем в 2019 году, передаёт hh.ru.

«Сейчас мы наблюдаем постепенное возвращение к докризисной ситуации на рынке труда, однако о быстрой стабилизации пока говорить не приходится. Компании разного масштаба просчитывают варианты развития бизнеса в новых реалиях. Часть работодателей возобновила подбор персонала, и представители малого и среднего бизнеса – не исключение», – пояснила руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Асель Сейлова.

По её словам, в сегменте малого и среднего бизнеса наибольшую активность проявляют отрасли IT, строительства и недвижимости, а также розничной торговли. Наибольшей востребованностью пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами, бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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