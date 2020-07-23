Алтайский край вошел в топ-10 регионов России с суточными показателями по коронавирусу

Новости 23.07.2020 15:56 5

Сразу два сибирских региона – Иркутская область и Алтайский край – вошли в первую десятку по стране по количеству новых случаев инфицирования. Всего в России за сутки зафиксировано 5848 зараженных, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус выявили в 83 регионах. И Алтай в числе лидеров с своими 166 случаями. До 4 июля в регионе в сутки фиксировали менее 100 случаев. Потом произошел резкий всплеск почти в два раза. Максимальный показатель был 15 июля (+ 246). Но сейчас он пошел на спад.

Вот как выглядит первая десятка регионов:

1. Москва – 608

2. Свердловская область – 249

3. Нижегородская область – 202

4. Ханты-Мансийский АО – 198

5. Санкт-Петербург – 184

6. Мурманская область – 177

7. Иркутская область – 176

8. Ямало-Ненецкий АО – 170

9. Алтайский край – 166

10. Московская область – 145

А вот, какие места занимают остальные регионы Сибири:

11. Красноярский край – 133

13. Омская область – 129

19. Новосибирская область – 110

25. Краснодарский край – 85

29. Кемеровская область – 64

31. Томская область – 56

50. Республика Тыва – 35

68. Республика Хакасия – 21

69. Республика Алтай – 20

В целом в России с начала пандемии 795 038 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исходов, выздоровели 580 330 человек.