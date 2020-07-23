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Алтайский край вошел в топ-10 регионов России с суточными показателями по коронавирусу

Новости
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Сразу два сибирских региона – Иркутская область и Алтайский край – вошли в первую десятку по стране по количеству новых случаев инфицирования. Всего в России за сутки зафиксировано 5848 зараженных, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Коронавирус выявили в 83 регионах. И Алтай в числе лидеров с своими 166 случаями. До 4 июля в регионе в сутки фиксировали менее 100 случаев. Потом произошел резкий всплеск почти в два раза. Максимальный показатель был 15 июля (+ 246). Но сейчас он пошел на спад. 

Вот как выглядит первая десятка регионов:

1. Москва – 608
2. Свердловская область – 249
3. Нижегородская область – 202
4. Ханты-Мансийский АО – 198
5. Санкт-Петербург – 184
6. Мурманская область – 177
7. Иркутская область – 176
8. Ямало-Ненецкий АО – 170
9. Алтайский край – 166
10. Московская область – 145

А вот, какие места занимают остальные регионы Сибири:

11. Красноярский край – 133
13. Омская область – 129
19. Новосибирская область – 110
25. Краснодарский край – 85
29. Кемеровская область – 64
31. Томская область – 56
50. Республика Тыва – 35
68. Республика Хакасия – 21
69. Республика Алтай – 20

В целом в России с начала пандемии 795 038 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 892 летальных исходов, выздоровели 580 330 человек.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Anna Shvets/Pexels

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