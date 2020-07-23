Без масок не пустим. Как Яровое готовится к «неконцерту» Бузовой

Новости 23.07.2020 14:45 756

Организаторы выступления в Яровом российской поп-дивы Ольги Бузовой рассказали «Политсибру», какие предпринимают меры безопасности, чтобы не нарушить запрет на проведение массовых мероприятий.

«Перед входом на пляж будет действовать пункт выдачи бесплатных масок. Гостям без маски будем вынуждены отказать во входе. И на всех этапах контакта с персоналом также будем требовать ношение маски», - уточнили в «Причале22» (основной арендатор пляжной территории курорта).

Но при этом уточнили, что гости открытого пляжа, по аналогии с уличными верандами и кафе, могут снять маску, ведь ношение маски именно на пляже указом главы региона не регламентировано.

«Что касается дистанции, на всех этапах обслуживания предупреждаем гостей о необходимости соблюдать ее и территория открытого пляжа это позволяет», - добавили организаторы.

Это же не концерт. В Яровом объяснили, как пройдет выступление Бузовой при запрете массовых мероприятий Новости 23.07.2020 10:38

Площадь пляжа Малибу – более 3 тысяч квадратных метров.

В «Причале22» заверили, что не гонятся за количеством посетителей пляжа. Им «важно дать гостям курорта возможность насладиться полноценным отдыхом и получить заряд положительных эмоций».

Выступление певицы состоится в пятницу, 24 июля.