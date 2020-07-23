А где туалет? Почему алтайская общественность вновь заинтересовалась парком «Изумрудный»

«Изумрудный» снова в центре всеобщего внимания. Нескольких недель в социальных сетях не угасают споры на тему как должно действовать руководство парка, эффективно ли управление и используемые средства. Основная дискуссия разгорелась в специальной группе, посвященной деятельности и преображению парка.
Претензии несколько: траву не косят, туалеты не построили и баки для мусора не установили, не рассказывают, как используются бюджетные средства и не допускают общественность к благоустройству.
Общественница Дарья Хижняк (сотрудница краевого телеканала Катунь-24) - одна из самых активно задающих вопросы. Она называет обстановку пугающей и даже предлагает подключиться к решению многочисленных проблем парка: готова «быстро навести порядок на территории парка», было бы разрешение.
В пример своего опыта в этом направлении приводит эко-парк «Ползунов».
«С 2014 года мы сделали этот парк на месте свалки ТКО (вывезли более 250 камазов с мусором), но самое главное с этого времени мы еще и поддерживаем там чистоту и порядок!!! Это ежедневная бесплатная работа», - написала Хижняк. И добавляет, что с 2014 года получила несколько грантов на общую сумму 520 тысяч рублей.
Интересно, что к теме «недоблагоустройства» присоединилась и руководитель ИД «Регион» (куда входит и «Катунь24») Ольга Пашаева, которая до последнего времени не проявляла интереса к событиям около «Изумрудного».
Медиаменеджер считает, что в парке нужно поставить информационные табло с правилами выгула собак, стенды с информацией «Чем помочь парку», информировать о ходе и планах работ, а также запретить кормить голубей.
Среди проблем – обсуждение создания сайта. Правда, кто-то считает, что это не то направление, на которое стоит тратить бюджетные средства. Если уже и делать, то на бесплатной площадке.
Любопытно, что многочисленные претензии в публичном поле появились практически одномоментно, а сама дискуссия вышла за пределы соцсетей и уже породила ряд предположений: предвыборно-политических и бизнес-судебных.
Глава фонда имущества, управляющим парком Владислав Вакаев ответил на критику в социальных сетях и предположил, что у информационной атаки есть заказчик и организатор. Он не называет фамилий, но указывает на то, что начало кампании поразительным образом совпало с началом судебного процесса по освобождению территории парка от бассейна одного из предыдущих арендаторов.
«Если подозрение верно, то выбранная тактика понятна и вполне ожидаема: человек отстаивает свой коммерческий интерес. Это его право: как говорится, мы живем в свободной стране. Могу заверить, что это никак не повлияет на наше намерение освободить незаконно занимаемую общественную территорию, равно как и захваченное народное имущество, являющееся неотъемлемой частью парка. Все дискуссии по этому вопросу будем вести в судах», - пояснил он.
Вакаев также заявил, что во всех высказываниях есть и откровенные передергивания, и банальное незнание ситуации и даже прямая ложь.
Свое мнение по ситуации уже выразили и члены общественного совета парки. Например, Илья Кочетков эмоционально ответил критикующим:
«Что не устраивает? Не устраивают рассуждения о том, что дела идут недостаточно быстро, без учета объективных факторов, которые этому мешают. Не устраивают придирки и рассуждения, что не так. Есть реальный инструмент - общественный совет. Можно обратиться вообще как угодно со своими предложениями, вопросами.Не устраивает то, что прекрасный проект, поистине народный, поистине выстраданный, превратился в травлю — у меня сейчас другого слова нет, — небольшой группы людей, которые делают реальное дело. Друзья, так не годится. Так мы похороним самый народный, возможно, проект Барнаула с начала его истории».
Другой участник совета, «красный» блогер Юрий Красильников предполагает, что парк стал интересен в разрезе двух событий: начала кампании по довыборам в АКЗС (парк входит в территорию одного из участков) и борьбой бывших арендаторов парка. И если первая версия пока не находит никакого подтверждения, то по поводу второй Красильников замечает:
«На каждую избушку-развалюшку (в парке – прим.ред.), даже если это груди кирпичей, стали появляться собственники, ну или по крайней мере, претенденты на это».
Одним из тех самых бывших арендаторов парка является бизнесмен Павел Тулин. Предположительно, именно с ним сейчас идут разбирательства по имуществу в парке. Он кстати, уже вставил свои «пять копеек». Руководству парка необходимо восстановить освещение центральных аллей пока на существующих опорах и с максимальным использованием имеющихся проводов, написал он в соцсетях.
Также, можно было бы почистить дно пруда, провести минимальный ремонт от протечки и наполнить его водой, спокойно продолжать проектирование и искать деньги. При этом существующий проект строительства велодорожек он раскритиковал за то, что по данным эскизного проекта велодорожка более 10 раз пересекает пешеходную зоны, в том числе, центральную аллею.
«Велосипед, бег, лыжи - это циклические виды спорта, которые предполагают концентрацию спортсмена (физкультурника) на темпе. Частые остановки, смена ритма движения исключены. А перед пешеходами им придётся останавливаться хотя бы в целях безопасности. Возможно, авторами предусмотрены развязки в местах пересечения, например, виадуки? В принципе, заявленная стоимость строительства вполне это позволяет. Да и для архитектора такая работа более интересна - вот где простор фантазии!» - написал Тулин.
«Мы пришли на территорию, деградирующую в течении ряда лет. Пришли, как говорится, на пустое место – без воды, электричества, элементарного помещения, где можно сложить инвентарь и переодеться людям. Все эти проблемы сейчас решены – заключены договоры водо-, энергоснабжения, вывоза коммунальных отходов, организовано видеонаблюдение, начала работать охрана. Мы также установили контроль над бесхозным помещением хозяйственно-бытового назначения, сделали возможным его использование. В общем, подготовили инфраструктуру для дальнейшей работы», - рассказал Вакаев.
Он подчеркивает: реанимировать парк, просто дав каждому неравнодушному посадить по дереву, как предлагают некоторые «горячие головы», - бессмысленно. Хотя добровольцы всегда нужны парку.
«Нужна помощь для расчистки участков, недоступных для машин, а также для высадки кустарников. Их мы также планируем закупить в большом количестве – в парке явно не хватает «среднего яруса», - говорит Вакаев.
Вопрос именно в комплексном подходе и следовании проектно-сметной документации. Вот как раз все документы и подготовку в парке и делают в 2020 году. А вот уже в следующем здесь должны построить внутренние дорожки с освещением, установить беседки, лавочки, урны, благоустроить спортивные площадки и зоны выгула для собак, начать восстановления пруда.
«Политсибру» готовит развернутое интервью с Владиславом Вакаевым, в котором мы постараемся ответить на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.
Стало известно, как будет выглядеть парк «Изумрудный» - ФОТО
Бедный и несчастный Вакаев: все на него нападают, вопросы какие-то задают. Кошмар, как же он бедненький мучается, чтобы у кормушки усидеть. Сил вам!
А почему про Вигант ни одного абзаца? Она давно поднимает вопрос об эффективности работы Вакаева. Специально?