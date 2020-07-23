А где туалет? Почему алтайская общественность вновь заинтересовалась парком «Изумрудный»

Новости 23.07.2020 14:10 1574

«Изумрудный» снова в центре всеобщего внимания. Нескольких недель в социальных сетях не угасают споры на тему как должно действовать руководство парка, эффективно ли управление и используемые средства. Основная дискуссия разгорелась в специальной группе, посвященной деятельности и преображению парка.

Кто высказался насчет «Изумрудного»

Претензии несколько: траву не косят, туалеты не построили и баки для мусора не установили, не рассказывают, как используются бюджетные средства и не допускают общественность к благоустройству.

Общественница Дарья Хижняк (сотрудница краевого телеканала Катунь-24) - одна из самых активно задающих вопросы. Она называет обстановку пугающей и даже предлагает подключиться к решению многочисленных проблем парка: готова «быстро навести порядок на территории парка», было бы разрешение.

В пример своего опыта в этом направлении приводит эко-парк «Ползунов».

«С 2014 года мы сделали этот парк на месте свалки ТКО (вывезли более 250 камазов с мусором), но самое главное с этого времени мы еще и поддерживаем там чистоту и порядок!!! Это ежедневная бесплатная работа», - написала Хижняк. И добавляет, что с 2014 года получила несколько грантов на общую сумму 520 тысяч рублей.

Интересно, что к теме «недоблагоустройства» присоединилась и руководитель ИД «Регион» (куда входит и «Катунь24») Ольга Пашаева, которая до последнего времени не проявляла интереса к событиям около «Изумрудного».

Медиаменеджер считает, что в парке нужно поставить информационные табло с правилами выгула собак, стенды с информацией «Чем помочь парку», информировать о ходе и планах работ, а также запретить кормить голубей.

Среди проблем – обсуждение создания сайта. Правда, кто-то считает, что это не то направление, на которое стоит тратить бюджетные средства. Если уже и делать, то на бесплатной площадке.

Любопытно, что многочисленные претензии в публичном поле появились практически одномоментно, а сама дискуссия вышла за пределы соцсетей и уже породила ряд предположений: предвыборно-политических и бизнес-судебных.

Что говорит руководство парка

Глава фонда имущества, управляющим парком Владислав Вакаев ответил на критику в социальных сетях и предположил, что у информационной атаки есть заказчик и организатор. Он не называет фамилий, но указывает на то, что начало кампании поразительным образом совпало с началом судебного процесса по освобождению территории парка от бассейна одного из предыдущих арендаторов.

«Если подозрение верно, то выбранная тактика понятна и вполне ожидаема: человек отстаивает свой коммерческий интерес. Это его право: как говорится, мы живем в свободной стране. Могу заверить, что это никак не повлияет на наше намерение освободить незаконно занимаемую общественную территорию, равно как и захваченное народное имущество, являющееся неотъемлемой частью парка. Все дискуссии по этому вопросу будем вести в судах», - пояснил он.

Вакаев также заявил, что во всех высказываниях есть и откровенные передергивания, и банальное незнание ситуации и даже прямая ложь.

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Свое мнение по ситуации уже выразили и члены общественного совета парки. Например, Илья Кочетков эмоционально ответил критикующим:

«Что не устраивает? Не устраивают рассуждения о том, что дела идут недостаточно быстро, без учета объективных факторов, которые этому мешают. Не устраивают придирки и рассуждения, что не так. Есть реальный инструмент - общественный совет. Можно обратиться вообще как угодно со своими предложениями, вопросами.Не устраивает то, что прекрасный проект, поистине народный, поистине выстраданный, превратился в травлю — у меня сейчас другого слова нет, — небольшой группы людей, которые делают реальное дело. Друзья, так не годится. Так мы похороним самый народный, возможно, проект Барнаула с начала его истории».

Другой участник совета, «красный» блогер Юрий Красильников предполагает, что парк стал интересен в разрезе двух событий: начала кампании по довыборам в АКЗС (парк входит в территорию одного из участков) и борьбой бывших арендаторов парка. И если первая версия пока не находит никакого подтверждения, то по поводу второй Красильников замечает:

«На каждую избушку-развалюшку (в парке – прим.ред.), даже если это груди кирпичей, стали появляться собственники, ну или по крайней мере, претенденты на это».

Причем здесь Павел Тулин

Одним из тех самых бывших арендаторов парка является бизнесмен Павел Тулин. Предположительно, именно с ним сейчас идут разбирательства по имуществу в парке. Он кстати, уже вставил свои «пять копеек». Руководству парка необходимо восстановить освещение центральных аллей пока на существующих опорах и с максимальным использованием имеющихся проводов, написал он в соцсетях.

Также, можно было бы почистить дно пруда, провести минимальный ремонт от протечки и наполнить его водой, спокойно продолжать проектирование и искать деньги. При этом существующий проект строительства велодорожек он раскритиковал за то, что по данным эскизного проекта велодорожка более 10 раз пересекает пешеходную зоны, в том числе, центральную аллею.

«Велосипед, бег, лыжи - это циклические виды спорта, которые предполагают концентрацию спортсмена (физкультурника) на темпе. Частые остановки, смена ритма движения исключены. А перед пешеходами им придётся останавливаться хотя бы в целях безопасности. Возможно, авторами предусмотрены развязки в местах пересечения, например, виадуки? В принципе, заявленная стоимость строительства вполне это позволяет. Да и для архитектора такая работа более интересна - вот где простор фантазии!» - написал Тулин.

Так что же на самом деле сейчас происходит в «Изумрудном»?

«Мы пришли на территорию, деградирующую в течении ряда лет. Пришли, как говорится, на пустое место – без воды, электричества, элементарного помещения, где можно сложить инвентарь и переодеться людям. Все эти проблемы сейчас решены – заключены договоры водо-, энергоснабжения, вывоза коммунальных отходов, организовано видеонаблюдение, начала работать охрана. Мы также установили контроль над бесхозным помещением хозяйственно-бытового назначения, сделали возможным его использование. В общем, подготовили инфраструктуру для дальнейшей работы», - рассказал Вакаев.

Он подчеркивает: реанимировать парк, просто дав каждому неравнодушному посадить по дереву, как предлагают некоторые «горячие головы», - бессмысленно. Хотя добровольцы всегда нужны парку.

«Нужна помощь для расчистки участков, недоступных для машин, а также для высадки кустарников. Их мы также планируем закупить в большом количестве – в парке явно не хватает «среднего яруса», - говорит Вакаев.

Вопрос именно в комплексном подходе и следовании проектно-сметной документации. Вот как раз все документы и подготовку в парке и делают в 2020 году. А вот уже в следующем здесь должны построить внутренние дорожки с освещением, установить беседки, лавочки, урны, благоустроить спортивные площадки и зоны выгула для собак, начать восстановления пруда.

«Политсибру» готовит развернутое интервью с Владиславом Вакаевым, в котором мы постараемся ответить на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.