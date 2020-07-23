Посевы в Алтайском крае продолжают гибнуть из-за засухи

Новости 23.07.2020 13:20 1295

Эксперты прогнозируют дальнейшую гибель посевов в Алтайском крае. Об этом сообщает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

«Из-за засухи и суховеев прогнозируется дальнейшее увеличение площадей гибели сельскохозяйственных и кормовых культур на территории Астраханской, Челябинской, Омской, Новосибирской областей и Алтайского края», - говорится в сообщении структуры.

Напомним, в Алтайском крае с 10 июля введен режим ЧС, на 6 июля 33 района алтайского края подтвердили факт критического снижения урожайности на площади 750 тысяч га.