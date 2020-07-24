Чистая прибыль АО «Россельхозбанк» за I полугодие 2020 года составила 2,8 млрд рублей

Новости компаний 23.07.2020 12:45 416

Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила по итогам I полугодия 2020 года 2,8 млрд руб. Чистый процентный и комиссионный доход увеличился на 1,6% по сравнению с I полугодием 2019 года и составил 43,5 млрд руб.

Суммарный кредитный портфель Банка за период с начала года увеличился на 7,3% и по состоянию на 01.07.2020 составил 2 трлн 510 млрд рублей, в том числе портфель юридических лиц составил 2 трлн 40 млрд рублей (увеличение на 8,6%), физических лиц – 470 млрд рублей (рост на 2%).

Объем привлеченных средств населения на 1 июля 2020 составил 2 трлн 516 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,6%.

«Рост спроса на кредитование со стороны юридических и физических лиц говорит о постепенном восстановлении экономической активности клиентов. Сейчас мы считаем ключевой задачей поддержку отечественного агропромышленного комплекса и улучшение качества кредитного портфеля Банка», - отметил Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин.

АО «Россельхозбанк» в январе-июне 2020 году выдал кредитов в сегменте АПК на сумму 742 млрд рублей, что на 27,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольшими темпами Банк выдавал кредиты экспортно-ориентированным компаниям АПК (прирост на 77,7% в сравнении с итогами 6 месяцев прошлого года – 175,5 млрд рублей), льготные кредиты АПК (прирост на 30,3% - до 167,7 млрд руб.), кредиты на проведение сезонных работ (прирост на 23,1% - до 222,9 млрд руб.).

Кредитный портфель Россельхозбанка в сегменте АПК за 6 месяцев 2020 года вырос на 7,9% и составил 1 трлн 482 млрд рублей. При этом портфель кредитов, выданных экспортно-ориентированным компаниям АПК, увеличился на 28,8% и составил 290,7 млрд руб.