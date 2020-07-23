В Алтайском крае отмечено  массовое выздоровление пациентов от коронавируса

Оперштаб региона рассказал, что за сутки выявлено 166 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 4 смертельных случая, 2 из них - от COVID-19. При этом выздоровело вдвое больше - 327 пациентов.
Новые случаи произошли в Барнауле – 109 случаев, Рубцовске – 9, Новоалтайске, Целинном районе, Первомайском районе – 4, Яровом, Белокурихе, Бурлинском, Тальменском районах - по 3, Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском, Троицком районах – по 2. В Алейске, Заринске, Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском, Кулундинском районах – по одному заболевшему.
Таким образом число инфицированных в регионе превысило 8 тысяч (8107). Выздоровевших 5645 человек. Заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2292 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1071 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1221 пациент.
В 3720 случаях заболевание протекает бессимптомно, в 2895 случаях в форме ОРВИ, у 1492 человек – как внебольничная пневмония. Тяжелобольных пациентов на сегодня – 114, из них к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек.
За сутки в регионе умерло 4 человека, 2 – COVID-19, к смерти 2 привели - иные причины. За весь период скончались 170 человек. Из них коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 70 человек, в 97 случаях причиной смерти стали иные случаи. На экспертизе – 3 человека.
На 23 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2970 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 37515 человек. Всего Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 277862 человека.
Не верно писать,что обследовано 277862 человека,это больше чем население Алтайского края,кому то делают анализы многократно,а многим не разу,правильнее писать что сделано 277862 анализов на короновирус.
Как Мишустин сказал, что в Алтайском крае очень плохая статистика по короновирусу, и сразу все пошло на спад.
цифры снижаются. Пик пройден? Или в связи с распоряжением тестировать выборочно?