В Алтайском крае отмечено массовое выздоровление пациентов от коронавируса

Новости 23.07.2020 11:40 2267

Оперштаб региона рассказал, что за сутки выявлено 166 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 4 смертельных случая, 2 из них - от COVID-19. При этом выздоровело вдвое больше - 327 пациентов.

Новые случаи произошли в Барнауле – 109 случаев, Рубцовске – 9, Новоалтайске, Целинном районе, Первомайском районе – 4, Яровом, Белокурихе, Бурлинском, Тальменском районах - по 3, Бийске, Егорьевском, Змеиногорском, Павловском, Рубцовском, Троицком районах – по 2. В Алейске, Заринске, Бийском, Залесовском, Заринском, Завьяловском, Краснощековском, Кулундинском районах – по одному заболевшему.

Таким образом число инфицированных в регионе превысило 8 тысяч (8107). Выздоровевших 5645 человек. Заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение - 2292 человек, из них на лечении в инфекционных госпиталях находятся 1071 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1221 пациент.

В 3720 случаях заболевание протекает бессимптомно, в 2895 случаях в форме ОРВИ, у 1492 человек – как внебольничная пневмония. Тяжелобольных пациентов на сегодня – 114, из них к аппаратам ИВЛ подключены 37 человек.

За сутки в регионе умерло 4 человека, 2 – COVID-19, к смерти 2 привели - иные причины. За весь период скончались 170 человек. Из них коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 70 человек, в 97 случаях причиной смерти стали иные случаи. На экспертизе – 3 человека.

На 23 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2970 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 37515 человек. Всего Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 277862 человека.