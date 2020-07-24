Это же не концерт. В Яровом объяснили, как пройдет выступление Бузовой при запрете массовых мероприятий

Новости 23.07.2020 10:38 951

Выступление певицы Ольги Бузовой в Яровом не будет концертом. Поэтому не будет и нарушения запрета на проведения массовых мероприятий в Алтайском крае. Об этом «Политсибру» сообщили представители организаторов.

Сообщение о приезде поп-звезды появилось в социальных сетях курорта Яровое в среду, 22 июля. Само выступление состоится уже в пятницу, 24 июля, на пляже Malibu. Стоимость входа – 1500 рублей.

Однако, напомним, что в регионе сохраняются некоторые ограничения, в том числе и табу на сбор большого количества людей в одном месте.

«Никаких концентров, никаких дискотек не будет. Вы покупаете билет на пляж, а там просто будет музыкальное сопровождение и возможность встретится со звездой», – сказали по телефону информационного центра.

Кроме того, посетителя пляжа получат маски, а территорию обработают дезинфицирующими средствами.

Как сообщили агентству «Банкфакс» в администрации Ярового, властям о выступлении известно. И если «мероприятие будет иметь массовый характер, и тем самым будет нарушен указ губернатора, им придется отреагировать и принять необходимые меры». Но при этом «если Бузова прибывает на Яровое в качестве отдыхающей, мы всегда рады ее видеть».

Московская дива уже приезжала на Яровое в июле 2019, где собрала большой концерт.