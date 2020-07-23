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Алтайский Роспотребнадзор обнаружил 65 человек, зараженных коронавирусом, после вечеринки в кафе

Новости
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В Шебалинском районе республики Алтай зафиксирована вспышка коронавируса.  Примечательно, что все 65 человек проживают в селе Черга и, как выяснило ведомство, «имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе».

При этом деятельность злополучного кафе с управлением Роспотребнадзора не была согласована,  предприниматель не подавала уведомление о возобновлении деятельности, план мероприятий по обеспечению безопасности посетителей и сотрудников нет.

В результате коронавирус обнаружен у сотрудников кафе, участников торжества, а также их родных и близких, в числе которых дети и люди преклонного возраста.   Деятельность кафе приостановлено, возбуждено административное дело.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что ежедневно в ведомство поступают жалобы на «воспрепятствование доброму и вечному» и требованиями разрешить провести свадьбу, соревнования, презентации и другие торжества.  При этом, отмечает Роспотребнадзор, на 22 июля число инфицированных на 100 тыс. населения в республике составляет 617. 

Для примера, в Алтайском крае – этот показатель 342, в Новосибирской области – 300, в Кемеровской области – 109.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: управление Роспотребнадзора по республике Алтай

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