Алтайский Роспотребнадзор обнаружил 65 человек, зараженных коронавирусом, после вечеринки в кафе

Новости 23.07.2020 9:50 2280

В Шебалинском районе республики Алтай зафиксирована вспышка коронавируса. Примечательно, что все 65 человек проживают в селе Черга и, как выяснило ведомство, «имеют отношение к празднованию торжества в одном из местных кафе».

При этом деятельность злополучного кафе с управлением Роспотребнадзора не была согласована, предприниматель не подавала уведомление о возобновлении деятельности, план мероприятий по обеспечению безопасности посетителей и сотрудников нет.

В результате коронавирус обнаружен у сотрудников кафе, участников торжества, а также их родных и близких, в числе которых дети и люди преклонного возраста. Деятельность кафе приостановлено, возбуждено административное дело.

Управление Роспотребнадзора сообщает, что ежедневно в ведомство поступают жалобы на «воспрепятствование доброму и вечному» и требованиями разрешить провести свадьбу, соревнования, презентации и другие торжества. При этом, отмечает Роспотребнадзор, на 22 июля число инфицированных на 100 тыс. населения в республике составляет 617.

Для примера, в Алтайском крае – этот показатель 342, в Новосибирской области – 300, в Кемеровской области – 109.