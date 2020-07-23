Туристы раскупили все пятизвездочные номера в Алтайском крае до середины сентября

Новости 23.07.2020 9:33 1462

Все места повышенной комфортности в гостиницах и турбазах Алтайского края забронированы до середины сентября. Летом 2020 года спрос на дорогой отдых оказался выше бюджетного. Об этом ТАСС сообщила член правления Алтайской региональной ассоциации туризма, руководитель туркомпании «Арго» Ирина Слесарева.

«Мы ощутили дефицит инфраструктуры – (…) до середины сентября нет мест размещения пять звезд, до начала сентября четыре звезды сложно найти», - сказала Слесарева.

И добавила, что их разобрали сразу после открытия туристического сезона, с 27 июня.

В соседней Республике Алтай, открывшейся 3 июля, комфортные места размещения раскуплены до 10 августа.

«Мы заметили тенденцию: бронирования идут с колес - люди сразу бронируют и едут. На сентябрь пока брони не много, (...) средства размещения загружены не полностью, на маршрутах также остаются места, многие туроператоры идут навстречу туристам - бронируют туры без предоплаты», – добавила председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая.

В целом на оба региона приходится не менее 2 млн туристов в год. И очень помогает в этом распиаренность двух Алтаев и интерес со стороны федеральных туроператоров. ольшой интерес со стороны федеральных туроператоров.