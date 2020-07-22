О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

480 кафе и ресторанов Алтайского края до сих пор закрыты из-за пандемии

Новости
1740
0

Более 1,3 тысяч объектов общественного питания в крае работают в формате навынос или доставки. В 286 общепитах есть летние веранды. А вот 480 объектов приостановили свою деятельность. Об это сообщили в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Всего в регионе (по данным на начало 2020 года) работало 2042 заведения. То есть около 23% точек общепита до сих пор не открылись с начала пандемии коронавируса. Их деятельность была приостановлена 31 марта (кроме доставки), с 26 июля глава региона Виктор Томенко разрешил работать летним верандам.

«Многие компании сферы потребительского рынка края сохранили штаты своих сотрудников в условиях действия ограничительных мер. Сейчас со снятием жестких ограничений рынок общественного питания оживает, рестораны и кафе работают в формате летних террас с соблюдением необходимых для ситуации профилактических мер», - отметила заместитель начальника управления по предпринимательству Галина Денежкина.

В каких заведениях администрация одного из районов Барнаула нашла нарушения антикоронавирусного указа

В каких заведениях администрация одного из районов Барнаула нашла нарушения антикоронавирусного указа

Новости

В Барнауле антикоронавирусный указ нарушили 4 предприятия

2330

Автор: Политсиб.ру

Фото: Cottonbro/Pexels

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000