480 кафе и ресторанов Алтайского края до сих пор закрыты из-за пандемии

Новости 22.07.2020 19:24 1740

Более 1,3 тысяч объектов общественного питания в крае работают в формате навынос или доставки. В 286 общепитах есть летние веранды. А вот 480 объектов приостановили свою деятельность. Об это сообщили в управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Всего в регионе (по данным на начало 2020 года) работало 2042 заведения. То есть около 23% точек общепита до сих пор не открылись с начала пандемии коронавируса. Их деятельность была приостановлена 31 марта (кроме доставки), с 26 июля глава региона Виктор Томенко разрешил работать летним верандам.

«Многие компании сферы потребительского рынка края сохранили штаты своих сотрудников в условиях действия ограничительных мер. Сейчас со снятием жестких ограничений рынок общественного питания оживает, рестораны и кафе работают в формате летних террас с соблюдением необходимых для ситуации профилактических мер», - отметила заместитель начальника управления по предпринимательству Галина Денежкина.