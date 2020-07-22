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Офис арендатора бийских лесов обыскали сотрудники ФСБ

Новости
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На минувшей неделе офис компании «Леспромэкспорт», арендующей леса в Бийске, был подвергнут обыскам сотрудниками ФСБ. Изъята документация, компьютеры, серверы и мобильные телефоны руководства. Об этом пишет «Бийский рабочий».

Предположительно, оперативные мероприятия связаны с нарушениями договора аренды городских лесов, заключенного в прошлом году между бийской мэрией и «Леспромэкспортом». В частности, зафиксировано четыре эпизода превышения компанией расчетного объема лесосеки в ходе санитарных рубок. Ущерб оценивается почти в 1,4 млн рублей, возбуждено уголовное дело. По данным источника издания, «Леспромэкспорт» систематически нарушает договоры с администрацией Бийска и правил санитарной безопасности (не убирает остающийся после рубок мусор).

Директор предприятия Данил Голотвин подтвердил факт обысков, однако заявил, что компания объём рубок не превышала и не знает, чем вызвана активность силовиков.

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

Новости

В управлении лесами проходят обыски. На рабочем месте отсутствует начальник управления Владимир Черных

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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