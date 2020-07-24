Жители Горного Алтая требуют от властей повлиять на туристов, вешающих маски на деревья

Новости 22.07.2020 17:34 718

Жители Республики Алтай просят региональный власти как-то повлиять на туристов, которые развешивают на деревьях медицинские маски как благодарность «горным духам». Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяну Зяблицкую.

«Нам известны факты, что некоторые местные жители уже обращаются к властям относительно этого безобразного поведения туристов. Местное население негативно к этому относится», - сказала Зяблицкая.

Она добавила, что еще до начала турсезона люди попросили не открывать туристические объекты.

Сейчас в соцсетях много фото и видео с деревьями, «украшенными» масками. Местный фотограф Светлана Казина написала накануне у себя в «Вконтакте»:



«Медицинские маски, перчатки, носки, целлофановые пакеты, презервативы, шнурки и носовые платки – в дар горным Ду́хам и Золотому Алтаю».

Привязывать ленты или кусочки ткани и загадывать желания – известная туристическая традиция.

Реакция властей на это обращение пока не известна.