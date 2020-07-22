Кому в Алтайском крае продлили режим самоизоляции

Новости 22.07.2020 17:00 1964

Губернатор края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае. Изменения касаются самоизоляции для граждан категории 65+. Их обязали сохранять режим самоизоляции до 22 августа.

Новая редакция указа позволяет работающим пенсионерам оформить на этот период листки нетрудоспособности(для этого необходимо уведомить о желании уйти соблюдать режим самоизоляции работодателя, а он уже передаст сведения в ФСС). При этом сотрудники, работающие дистанционном режиме или находящиеся в отпуске такой документ оформлять не должны.

Как пояснили "Политсибру" в региональном Минздраве, учитывая, что граждане указанной возрастной категории относятся к группе риска, поэтому они обяазны соблюдать режим самоизоляции и далее. При этом указом им предоставлена возможность оформления листков нетрудоспособности.

Однако стоит учесть, что работники, оформившие электронный листок нетрудоспособности, но нарушающие режим самоизоляции, то есть покидающие места своего пребывания без острой на то необходимости (путь на работу или прогулка не считаются уважительными причинами, - прим. ред.), будут обязаны вернуть выплаченное за период карантина пособие в бюджет Фонда социального страхования, сообщает официальный сайт Алтайского края.