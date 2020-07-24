В Бийске досрочно расселят 17 аварийных домов

Новости 22.07.2020 16:33 672

Более 570 жителей Бийска переедут в новые квартиры из аварийного жилья до конца 2020 года. Город выполняет программу переселения досрочно: такое количество жителей планировалось расселить до конца следующего года. Подробности сообщает пресс-служба алтайского министерства строительства и ЖКХ.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в городе расселят 17 аварийных домов (242 квартиры).

«На сегодняшний день приобретено 140 квартир, продолжается оформление документов и передача ключей гражданам. До конца года приобретем оставшиеся по плану жилые помещения», - пояснила первый заместитель главы администрации города Бийска Ирина Ломоносова.

Квартиры курили в новостройках на улицах Социалистической и Ленинградской. Обошлось это в 151 млн рублей, средства выделены из Фонда содействия реформированию ЖКХ и краевого бюджета.

«Перед передачей ключей квартиры осматривает специальная комиссия. Жилье должно быть благоустроенным, чтобы граждане смогли заехать сюда и жить», - рассказал начальник сектора переселения Минстроя Сергей Гущин.

Всего в регионе к сентябрю 2025 года должны расселить 245 аварийных домов, в которых проживает более 7,5 тысяч человек.